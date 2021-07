Coritiba terá desfalque na Série B por conta da Covid-19 Na bateria de testes mais recente feita com a delegação do Coxa, o meia Biel teve resultado positivo

Para o confronto na próxima sexta-feira (2) onde receberá a equipe do Remo na Série B, o Coritiba não poderá contar com o meia Biel já que o atleta acabou testando positivo para Covid-19 na última bateria de exames feita pelo clube. A informação foi confirmada em nota oficial do Coxa.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Como os exames em questão foram feitos ainda na cidade de Aracaju onde o Coxa venceu por 1 a 0 o Confiança na última rodada, o atleta de 19 anos de idade foi isolado no hotel onde a delegação estava enquanto os demais integrantes, após a confirmação dos resultados negativos, voltaram a Curitiba.

Dentro dos protocolos sanitários recomendados, Biel ficará isolado em um período de dez dias onde, além disso, realizará um novo teste para atestar o quadro de Covid-19 nessa quinta-feira (1).

O diagnóstico positivo ocorre em meio a temporada onde o jogador espera ter mais oportunidades com Gustavo Morínigo, especialmente, diante da destacada campanha pelo Sub-20 onde conquistou, no primeiro semestre, a Copa do Brasil da categoria.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também