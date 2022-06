Coritiba tenta vencer o Ceará para sentir o gosto da liderança do Brasileirão

Surpresa deste início de Campeonato Brasileiro, o Coritiba pode dormir na liderança neste sábado, mas para isso precisa ganhar do Ceará. O jogo válido pela nona rodada está marcado para as 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Na quarta colocação, com 13 pontos, o Coritiba consegue a liderança provisória se ganhar e o Corinthians tropeçar diante do Atlético-GO, em Goiânia. Atlético-MG e Palmeiras, que também estão com 15 pontos, só entram em campo no domingo. Invicto há quatro jogos, mas sem ganhar em casa, o Ceará é o 15º colocado, com nove pontos, e luta contra o rebaixamento.





De volta ao banco de reservas após cumprir suspensão automática na vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, na última quarta-feira, em jogo atrasado da terceira rodada, o técnico Dorival Júnior será forçado a fazer algumas mudanças no time titular do Ceará.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Geovane e o atacante Mendoza também retornam de suspensão. Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Rodrigo Lindoso estão no departamento médico, enquanto o também volante Richardson recebeu o terceiro cartão amarelo.

Assim como Dorival Júnior, o paraguaio Gustavo Morínigo volta a comandar o Coritiba no banco de reservas depois de cumprir suspensão na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0. Além do treinador, retornam os zagueiros Henrique e Luciano Castán e o atacante Alef Manga.

Por outro lado, Morínigo tem problemas para escalar o Coritiba. O lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Léo Gamalho se juntaram aos laterais Warley e Egídio no departamento médico coxa-branca.