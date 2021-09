Coritiba tenta disparar na liderança e Ponte quer se afastar da degola da Série B

Dois jogos darão sequência, nesta quarta-feira, à 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba enfrentará o Vitória para seguir tranquilo na liderança e mais perto do acesso. A Ponte Preta, por outro lado, medirá forças contra o Operário para se afastar da zona de rebaixamento.

Em Salvador (BA), às 19 horas, o Coritiba quer afundar o ameaçado Vitória para seguir com folga na liderança. Vindo de três vitórias seguidas, sendo a última por 1 a 0 sobre o Vila Nova, o Coritiba lidera isoladamente com 48 pontos. O time tem a melhor campanha como visitante: sete vitórias, dois empates e três derrotas. O Vitória, por sua vez, ficou no 0 a 0 com o Brusque e completou o segundo jogo sem triunfo. O clube baiano abre a degola com 24 pontos.

Em Ponta Grossa (PR), às 21h30, a Ponte visitará o Operário para reencontrar o caminho das vitórias após dois tropeços seguidos e se manter fora da zona de rebaixamento. Ao empatar sem gols o Dérbi 201 contra o Guarani, o clube paulista chegou aos 26 pontos. O Operário, dono de 34, viu o G-4 – zona de acesso – se afastar. O clube paranaense empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 e completou quatro rodadas sem vitória.

A rodada começou no domingo com o polêmico empate entre Vasco e Cruzeiro, por 1 a 1, em São Januário. Os cariocas receberam público pela primeira vez na Série B. No encerramento da rodada, nesta quinta-feira, o Botafogo visitará o CSA, em Maceió (AL), para dar sequência à série positiva e seguir dentro do G-4.

Confira os jogos válidos da 25.ª rodada:

DOMINGO

Vasco 1 x 1 Cruzeiro

QUARTA-FEIRA

19 horas

Vitória x Coritiba

21h30

Operário x Ponte Preta

QUINTA-FEIRA







19 horas

CSA x BotafogoC

