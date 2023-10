Coritiba sonha com redenção no clássico com o Athletico-PR no Couto Pereira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 6:30 Compartilhe

Em situações bem opostas na tabela de classificação, Coritiba e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa brigam para fugir da lanterna enquanto os rivais sonham terminar o ano entre os quatro melhores.

O clássico já foi realizado em 100 oportunidades, com 34 vitórias do Athletico, 28 empates e 38 triunfos do Coritiba. No entanto, nos últimos dez confrontos, o time rubro-negro perdeu uma única vez. O clássico está sendo tratado como um jogo de “vida ou morte” para o alviverde, que poderá definir de vez sua situação na temporada.

Mesmo assim, a torcida promete encher o estádio que teve confirmada a sua capacidade máxima para 36 mil torcedores. Havia um pedido inicial da Polícia Militar para a redução da capacidade com o intuito de evitar possíveis tumultos com atos de protestos. O clube chegou a suspender check-ins no setor do primeiro anel das curvas do estádio.

Mas a paz acabou selada, na sexta-feira, numa reunião entre dirigentes, polícia e as principais torcidas organizadas do clube: Império alviverde e Dragões Alviverdes.

A situação do Coritiba é crítica e sem perspectiva porque vem de oito derrotas consecutivas. O último triunfo ocorreu em julho por 2 a 0 diante do Fluminense. Com o rebaixamento cada vez mais perto, o clássico poderia ser a virada de chave. No momento é o lanterna, com 14 pontos, muito longe de deixar a degola.

O Coritiba tem um desfalque importante. Um dos líderes do time, o atacante Robson está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e será uma ausência muito sentida pelo técnico Thiago Kosloski. Ele poderá apostar em Diogo Oliveira, como ocorreu durante o jogo com o São Paulo, ou reforçar o meio de campo com a entrada de Matheus Bianqui.

“Tem que ter essa cobrança geral para que a gente melhore. Mas ela passa muito por comportamento, atitude. Quando você vence duelos, começa a refletir na situação do jogo, quem tem mais vantagem nos duelos consegue ganhar o jogo. É bater por aí”, disse o treinador.

O Athletico, por sua vez, está na parte de cima da tabela, buscando novamente uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. E vem de triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional, tendo 40 pontos e ficando dentro do G-6.

O técnico Wesley Carvalho segue com o departamento lotado cheio. Assim, não terá o goleiro Bento, o zagueiro Pedro Henrique, o lateral Fernando, o volante Christian, e o atacante Vitor Roque, todos lesionados. E as baixas não param por aí. O atacante Pablo, que seria o substituto imediato de Vitor Roque, está suspenso. Willian Bigode e Rômulo disputam a posição no setor ofensivo.

“Clássico é outro campeonato. Clássico não é o Campeonato Brasileiro para nós, e isso tem que ser encarado desde já. Vai ser um jogo muito difícil. Essa história de que um está lá em cima e outro lá embaixo, no clássico não vale de nada. Já vivi várias situações de times que estavam em segundo e o outro na zona de rebaixamento, em penúltimo, e ganhou o clássico. É foco agora no clássico, e vamos buscar o melhor resultado”, prometeu Wesley Carvalho.

