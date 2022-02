Coritiba sai perdendo, mas arranca empata no fim com o São Joseense pelo Estadual Com bonito gol de Igor Paixão, Coxa garante ponto importante na classificação que o coloca na liderança de forma provisória, já que terá que aguardar os outros confrontos na rodada

Em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense, São Joseense e Coritiba mediram forças na tarde deste sábado, no estádio Pinhão, em São José dos Pinhais. Após um primeiro tempo com certo equilíbrio, o Coxa, que ainda perdeu um pênalti com Biel, correu atrás do prejuízo após ficar em desvantagem na sequência, com Igor Paixão garantindo o empatem em 1 a 1.

Com o resultado, a equipe comandada por Gustavo Morínigo chegou aos 10 pontos, pulando para a liderança do competição, enquanto o time treinado por Marcão, por conta do novo empate, ficasse na 7ª colocação agora com 6 pontos.

BOM INÍCIO POR PARTE DO CORITIBA, MAS DONOS DA CASA EQUILIBRAM



Mesmo jogando longe de seus domínios, o Coritiba tentou fazer valer seu favoritismo no duelo indo para cima do São Joseense. Com isso, até meados dos 15 minutos jogados, chegou a criar três boas chances com Biel e Guilherme Biro, porém todas sem sucesso.

Aos poucos, o time da casa passou a arriscar um pouco mais, conseguindo até chegar em seu campo de defesa. Mesmo com o Coxa tentando não deixar o rival crescer, a partir dos 25 sofreu uma pressão com quatro oportunidades seguidas da equipe de São José dos Pinhais, sendo as melhores delas com Kalil que testou o goleiro Muralha, que salvou os visitantes em duas bonitas defesas.

COXA DOMINA NA RETA FINAL DA ETAPA



Passado o momento de pressão do São Joseense, a equipe da capital paranaense, logo na sequência, novamente controlou o ritmo. Nos momentos finais do primeiro tempo, chegou com certa facilidade em seu campo de ataque em busca de seu tento, porém, não muito diferente de como foi no início, esbarrou no sistema defensivo rival com o goleiro André Luiz garantindo o placar parcial sem alterações até o árbitro mandar os dois times para os vestiários.

VISITANTES DESPERDIÇAM GRANDE CHANCE DE EMPATAR



Na volta para a segunda etapa, o Coxa adotou uma postura mais ofensiva na expectativa de igualar logo nos primeiros minutos. E quase teve a chance. Aos 9, após um lance de bola aérea, a zaga do São Joseense chegou a tirar, porém Márcio Silva acabou sofrendo uma entrada de Gabriel Honório, fazendo com que a arbitragem marcasse um pênalti. Na cobrança, Biel acabou parando na boa defesa do goleiro André Luiz, garantindo que o marcador não sofresse alterações

Preocupado com o rendimento em campo, o técnico Gustavo Morínigo então promoveu quatro mudanças seguidas. Entre os que entraram, Léo Gamalho, Alef Manga, Igor Paixão e Régis, tinham a missão de mudar o panorama do jogo.

MANDANTES TAMBÉM MUDAM E MARCAM O PRIMEIRO

Mesmo com as trocas, o Coxa pouco conseguiu produzir nos momentos a seguir. Com isso, o treinador Marcão, percebendo as mexidas, também resolveu recorrer para seus suplentes. E se deu bem. Momentos depois de colocar Wellissol no lugar de Marcinho, o atleta, em seu primeiro lance, recebeu bom passe pela esquerda e, aproveitando o espaço, tocou na saída de Muralha para abrir a contagem.

CORITIBA ARRANCA EMPATE NO FIM



Em desvantagem, a equipe alviverde não desistiu de encontrar, ao menos, seu gol de empate. Mesmo depois de algumas trocas por parte do São Joseense, aos 45 minutos, Igor Paixão, após receber pela direita, pedalou pra cima da marcação e mandou uma bomba sem chances para o goleiro. Tudo igual em São José dos Pinhais.

Nos momento finais, pouco os times conseguiram produzir, dando a deixa para o árbitro encerrar o duelo.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSEENSE x CORITIBA



Data e horário: 05/02/2022, às 16h (de Brasília)

​Local: Estádio Pinhão, em São José dos Pinhas (GO)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Ideidy Henrique Costa e Remy Neves Stephan Moro

Cartões Amarelos: Vinícius, 19’/1ºT; Matheus Sales, 27’/2ºT; Bruno Oliveira, 35’/2ºT

Gols: Wellissol, 33’/2ºT (1-0); Igor Paixão, 45’/2ºT (1-1)

SÃO JOSEENSE: André Luiz; Léo Alaba, Dirceu, Bruno Oliveira e Rael; Caio César, Marcinho (Wellissol, aos 32’/2ºT) e Gabriel Honório (Will, aos 42’/2ºT); Júlio Pacato, Alisson Tadei (Julio Vaz, aos 42’/2ºT) e Kalil (Bruno Bezerra, aos 28’/2ºT).

(Técnico: Marcos Skavinski)

CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val e Biel (Régis, aos 20’/2ºT); Vinícius (Alef Manga, aos 19’/2ºT), Luizão (Léo Gamalho, aos 19’/2ºT) e Nathan (Igor Paixão, aos 19’/2ºT).

(Técnico: Gustavo Morínigo)

