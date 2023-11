Coritiba repudia violência e diz trabalhar para identificar torcedores que invadiram gramado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2023 - 19:57 Para compartilhar:

A direção do Coritiba veio a público na noite deste sábado para repudiar o episódio de violência no estádio Durival Britto, onde o time paranaense venceu o Cruzeiro nesta tarde, pela 34ª rodada do Brasileirão. Torcedores das duas equipes se enfrentaram no gramado após o único gol da partida.

“Diante dos fatos ocorridos na tarde deste sábado (11), no Estádio Durival de Britto, no final da partida entre Coritiba x Cruzeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Coritiba Foot Ball Club vem a público repudiar veementemente a invasão de campo iniciada pela torcida do Cruzeiro, logo após o gol do Coritiba, que deu origem a um tumulto generalizado”, disse o clube, em comunicado.

O Coritiba informou que trabalha para a identificação dos invasores e dos responsáveis pela confusão. “Situações como esta são inadmissíveis e só prejudicam os clubes e o futebol brasileiro. O clube está atuando para identificação dos invasores e dos responsáveis pelo fato.”

A confusão começou após o gol marcado por Robson, aos 45 minutos do segundo tempo, quando um grupo de cruzeirenses invadiu o gramado na parte de trás do gol. Do outro lado, a torcida da casa também pulou o alambrado e foi para o confronto.

Por cerca de três minutos foram registradas cenas de selvageria no gramado. No momento da invasão e da briga, havia poucos policiais no gramado, que contava apenas com um grupo de seguranças, incapaz de contar a violência. Cinco minutos depois, o Pelotão de Choque já estava no meio do campo para conter os dois grupos. A torcida visitante deixou o estádio e também causou alguns confrontos do lado de fora.

O árbitro Bráulio da Silva Machado (SC) paralisou o jogo por 30 minutos, ao mesmo tempo que até os torcedores do Coritiba também deixavam o estádio. Com as arquibancadas praticamente vazias, os policiais fizeram uma varredura dentro e fora de campo para tentar encontrar e neutralizar qualquer objeto perigoso.

O confronto foi disputado no Durival Britto porque o estádio Couto Pereira tem shows musicais programados para este fim de semana. O público, porém, foi de sete mil torcedores. O jogo foi reiniciado 38 minutos depois de sua paralisação, já com as precárias luminárias acessas. Nos seis minutos de acréscimos, o placar não mudou.

O resultado adiou o provável rebaixamento do Coritiba, agora com 29 pontos, ainda em penúltimo lugar e apenas à frente do já rebaixado América-MG, com 21. Mas complicou a situação do Cruzeiro, que segue na zona de rebaixamento, com 37 pontos, em 17º lugar. O único alento é que tem dois jogos atrasados em relação à maioria dos outros clubes.

