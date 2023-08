Coritiba recebe o Red Bull Bragantino podendo sair pela primeira vez da zona de queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 7:20 Compartilhe

Na zona de rebaixamento desde a primeira rodada, o Coritiba pode enfim deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Além de uma combinação de resultados, o time precisa vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, pela 18ª rodada. Por outro lado, o time paulista pode ingressar no G-4, confirmando sua boa campanha nesta reta final de primeiro turno.

Sob o comando do agora efetivado Thiago Kosloski, o Coritiba vem em franca recuperação. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota, na última rodada para o líder Botafogo, por 4 a 1, no Rio. Com 14 pontos, é o 18º colocado. Em caso de triunfo e tropeços de Bahia e Goiás, os paranaenses saem da zona de rebaixamento.

Para a partida, o agora técnico Thiago Kosloski terá mais opções para escalar. Regularizados, o zagueiro Reynaldo, o lateral direito Hayner e o meia Sebástian Gómez estão à disposição. Outra novidade é o zagueiro Thalisson Gabriel, que retornou de empréstimo do Camboriú. Por outro lado, o zagueiro Vilar foi devolvido ao Maringá e não faz mais parte do elenco do time.

Por outro lado, o atacante Robson está suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, Maurício Garcez deve iniciar a partida. “Tive diversas propostas, mas o projeto do Coritiba me seduziu desde o primeiro momento. Quero estar pronto o mais rápido possível. Ansioso para estrear em um dos campeonatos mais disputados do mundo, que é o Campeonato Brasileiro”, disse o volante Sebastián Gómez.

O Red Bull Bragantino tem lá suas oscilações no campeonato, alternando entre grandes exibições e com empates e derrotas. Na última rodada venceu bem o Fortaleza, fora de casa, por 3 a 0. O resultado deixou o time de Bragança Paulista (SP) em sexto lugar, com 28 pontos. O time está a dois pontos do Grêmio (30), quarto colocado e, além de secar os gaúchos, terá que torcer por pelo menos um empate do Fluminense que recebe o Palmeiras no Maracanã.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha não terá nenhum desfalque por suspensão, porém, deve poupar alguns jogadores, de olho no jogo decisivo das oitavas da Sul-Americana contra o América-MG. No jogo e ida, quinta-feira, houve empate por 1 a 1, em Belo Horizonte (MG). Retornando de lesão, o zagueiro Léo Ortiz deve ser um dos poupados. O treinador ainda contará com o reforço do zagueiro Lucas Rafael, recém-contratado.

O empate contra o América-MG não agradou o treinador, que quer uma resposta imediata do time: “É o momento de refletirmos sobre aquilo que fizemos neste jogo e dar uma resposta no domingo, contra o Coritiba, e depois no jogo de volta. Não estamos satisfeitos com o jogo que fizemos. Fomos muito erráticos, em lances que não costumamos cometer” disse, aborrecido, o treinador.

