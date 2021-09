Coritiba recebe Guarani e defende vantagem folgada na liderança da Série B

O Coritiba precisa de mais cinco vitórias para atingir a média de pontuação dos últimos acessos na Série B do Campeonato Brasileiro. Para manter a vantagem folgada na liderança, o clube paranaense terá que superar o Guarani, postulante ao G-4, a zona de acesso à primeira divisão. Os paulistas brigam por uma vaga com o CRB, outro que entrará em campo neste sábado, pela 26.ª rodada.

Invicto há quatro jogos, mas vindo de empate sem gols diante do ameaçado Vitória, o Coritiba soma 49 pontos e receberá o Guarani, às 21 horas, no estádio Couto Pereira. O time do técnico Daniel Paulista superou o Remo por 2 a 0 e, sem perder há cinco rodadas, pulou para o quinto lugar, com 41 pontos, a três do G-4.

O CRB é o responsável por fechar a zona de acesso com os mesmos 44 pontos do Botafogo, que leva vantagem no número de vitórias (13 a 12). Após superar o lanterna Brasil de Pelotas-RS (1 a 0) e chegar ao segundo duelo sem derrota, o CRB enfrentará o Avaí, em Maceió, às 18h30. O clube catarinense é outro que sonha com o acesso. O Avaí venceu o vice-líder Goiás por 1 a 0 e chegou aos 40 pontos, no sexto lugar.

No Estádio do Café, às 16 horas, a luta será contra o rebaixamento entre Londrina e Vitória. O clube paranaense reencontrou o caminho dos triunfos ao bater o Náutico por 2 a 1 e voltou a sonhar. O Londrina está em 18.º lugar, com 24 pontos, a um do Vitória, 17.º. O primeiro rival fora da zona de descenso tem 27 pontos. O Vitória, apesar de ter segurado o líder, não vence há três partidas.

Por fim, em Aracaju, às 17h30, o Operário, se ainda quiser sonhar, terá que colocar mais um prego no caixão do vice-lanterna Confiança. Derrotado pela Ponte Preta por 2 a 1 e sem vencer há cinco confrontos, o Operário está no meio da tabela com 34 pontos. O Confiança chegou ao terceiro duelo sem derrota ao empatar sem gols com o Vila Nova, mas soma só 18 pontos.

A rodada será encerrada no domingo com três partidas. O Botafogo buscará a recuperação diante do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro, enquanto a Ponte Preta receberá, em Campinas, o Brasil-RS para seguir se afastando da zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro tentará achar o caminho das vitórias contra o CSA em Belo Horizonte.

Confira os jogos da 26.ª rodada da Série B:

SÁBADO

16 horas

Londrina x Vitória

17h30

Confiança x Operário

18h30







CRB x Avaí

21 horas

Coritiba x Guarani

DOMINGO

16 horas

Cruzeiro x CSA

18h15

Ponte Preta x Brasil de Pelotas-RS

Botafogo x Sampaio Corrêa

