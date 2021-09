Coritiba recebe Confiança para dar novo passo rumo ao acesso da Série B

O Coritiba abriu vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e, nesta terça-feira pela 27ª rodada, pretende dar mais um passo rumo ao acesso. Ainda na parte superior da classificação, CRB e Avaí vão brigar pelo G4 – zona de acesso.

Invicto há cinco jogos após ter vencido o Guarani por 1 a 0, o Coritiba receberá o ameaçado Confiança no estádio Couto Pereira, às 21h30. Dono da segunda melhor campanha como mandante, o Coritiba lidera com 52 pontos, nove a mais do que o quinto colocado. A situação do Confiança, por outro lado, exige atenção redobrada. Vice-lanterna com 21 pontos, o clube sergipano está a seis do primeiro rival fora da degola. O Confiança, ao menos, vem de quatro partidas sem derrota e de vitória sobre o Operário (1 a 0).

Em São Lourenço da Mata (PE), o CRB fará o duelo nordestino contra o Náutico às 19 horas para defender sua posição no G4. Derrotado pelo Avaí, por 2 a 1, o clube alagoano se manteve no limite da zona de acesso com 44 pontos. O Náutico, por sua vez, chegou à quarta derrota seguida ao perder do Remo por 1 a 0 e ao sexto jogo sem vitória. Os pernambucanos acumulam 35 pontos no 11º lugar.

E é bom o CRB não bobear novamente. O Avaí, com a vitória no Rei Pelé, pulou para o quinto lugar com 43 pontos. Vindo de duas vitórias seguidas, o Avaí receberá o Londrina em Florianópolis, às 16 horas. O time paranaense também tem motivos para sorrir após ter deixado a degola depois de cinco rodadas. Com dois triunfos seguidos, sendo o último por 1 a 0 sobre o Vitória, o time paranaense parou na 16ª posição com 27 pontos, a um do 17º colocado.

Em Goiânia, às 21h30, o Vila Nova quer embalar diante do Operário após ter vencido o clássico diante do Goiás (2 a 1). O clube goiano, no entanto, segue próximo da zona do medo, no 15º lugar com 30 pontos. Já o Operário não vence há seis jogos, tendo perdido as últimas duas rodadas, e ocupa a 12ª colocação com 34 pontos.

A rodada seguirá na quarta-feira com quatro jogos. O Botafogo visitará o Vitória, em Salvador, para seguir na caça ao líder. Em Campinas, o Guarani receberá o Cruzeiro para não perder o G4 de vista. Já a Ponte Preta vai tentar manter a boa fase contra o CSA, em Maceió. Em Pelotas, Brasil-RS e Brusque farão duelo de desesperados contra a degola. Por fim, na quinta, Sampaio Corrêa e Remo vão encerrar a rodada em São Luís.

Confira os jogos da 27ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

16 horas

Avaí x Londrina

19 horas

Náutico x CRB

21h30







Coritiba x Confiança

Vila Nova x Operário

QUARTA-FEIRA

19 horas

Brasil-RS x Brusque

Guarani x Cruzeiro

21h30

CSA x Ponte Preta

Vitória x Botafogo

QUINTA-FEIRA

21h30

Sampaio Corrêa x Remo

