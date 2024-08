Coritiba pega Botafogo-SP na estreia de Jorginho para continuar reação na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Depois de acabar com um jejum que durava seis jogos, ao vencer a Chapecoense por 1 a 0 no último final de semana, o Coritiba volta a campo neste sábado pela 19ª rodada focado em conquistar mais um resultado positivo para seguir distante da zona de rebaixamento. Fora de casa, visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17h.

O Coritiba está em 13º com 23 pontos, há seis do G-4 – zona de acesso – e apenas quatro do Z-4 – zona de rebaixamento. O duelo irá marcar a reestreia de Jorginho no comando técnico do paranaense.

O Botafogo-SP que não vence desde o dia 22 de junho, quando superou o Operário-PR, por 1 a 0 e de lá para cá soma sete jogos sem vencer, aparece na 17ª colocação na tabela com 19 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Mais tarde, no outro jogo do dia, Amazonas e Ituano fazem um duelo direto contra a zona de rebaixamento, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, às 21h30. Os donos da casa somam três jogos sem derrota, mas vem de dois empates seguidos. Mesmo assim, está fora do Z-4, em 15º, com 21 pontos. O rival, por sua vez, vem de quatro partidas de jejum e é vice-lanterna com apenas 13.

A rodada terá sequência com três jogos no domingo, dois na segunda-feira e um na terça. Dentre os destaques, a Ponte Preta faz um duelo direto de meio de tabela com o Avaí e o Guarani tenta embalar a segunda vitória seguida diante do Ceará, fora de casa.

Confira os jogos da 19ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Botafogo-SP x Coritiba

21h30

Amazonas x Ituano

DOMINGO

16h

Ponte Preta x Avaí

18h30

Novorizontino x Goiás

Operário-PR x CRB

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Chapecoense x Mirassol

21h

Vila Nova x Paysandu

TERÇA-FEIRA

21h

Ceará x Guarani