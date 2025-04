Coritiba, Novorizontino e Avaí defendem a invencibilidade pela terceira rodada da Série B

Buscando manter um forte ritmo no início da Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba, Novorizontino e Avaí entram em campo nesta quarta-feira, quando mais três jogos dão sequência na terceira rodada. O time paranaense chega como destaque, já que defende os 100% de aproveitamento.

O Coritiba venceu o Vila Nova, por 1 a 0, e a Chapecoense, por 2 a 1. Agora, tenta a terceira vitória para seguir brigando pela liderança. Às 21h, recebe o Novorizontino no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O adversário paulista ainda não perdeu e chega motivado após vencer o Volta Redonda, por 1 a 0. Na estreia, ficou no empate por 1 a 1 com o Avaí, totalizando quatro pontos.

O Avaí, outro que ainda não perdeu, entra em campo às 20h, diante do Operário-PR, na Ressacada, em Florianópolis (SC). O time catarinense, entretanto, também não venceu. Além do empate com o Novorizontino, ficou no 2 a 2 com o Cuiabá. Já os paranaenses venceram o Criciúma por 2 a 1 na estreia, mas foram derrotados pelo Goiás, por 2 a 1, na última rodada.

Na parte de baixo da tabela, Paysandu e Chapecoense duelam às 20h no Mangueirão, em Belém (PA), em busca dos primeiros pontos. O time paraense foi derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, e Vila Nova, por 1 a 0, enquanto os catarinenses perderam para o já citado Coritiba e para o CRB, por 1 a 0.

A terceira rodada será finalizada com seis jogos na quinta-feira. Entre os destaques, estão CRB e Goiás, outros dois times que estão com 100% de aproveitamento, e os paulistas Botafogo e Ferroviária, que enfrentam Remo e Atlético-GO, respectivamente.

Confira os jogos da 3ª rodada:

QUARTA-FEIRA

20h

Paysandu x Chapecoense

Avaí x Operário-PR

21h

Coritiba x Novorizontino

QUINTA-FEIRA

19h

Goiás x Vila Nova

20h

Criciúma x Athletic-MG

CRB x Volta Redonda

Botafogo x Remo

21h

Ferroviária x Atlético-GO

21h35

América-MG x Amazonas