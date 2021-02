Coritiba faz proposta ao zagueiro Miranda, informa repórter De acordo com a jornalista Nadja Mauad, o Coxa está no páreo para ficar com o defensor que atua na China

Na briga para escapar do rebaixamento, o Coritiba não deixa o mercado de transferências de lado e busca opções para deixar o time mais forte na temporada 2021.

+ CONFIRA A BRIGA DO CORITIBA PARA DEIXAR O Z4

De acordo com a repórter Nadja Mauad, do ge, a diretoria do Coxa procurou o zagueiro Miranda e apresentou uma oferta para que ele retorne ao Couto Pereira e pendure as chuteiras no Alto da Glória.

Além da proposta como atleta, o Coritiba também incluiu na proposta um projeto para que o defensor possa iniciar uma carreira como dirigente no time paranaense.

Situação contratual



Aos 36 anos, Miranda tem contrato com o Jiangsu Suning-CHI até metade do ano e, de acordo com informações apuradas pela reportagem, o defensor gostaria de ficar mais próximo aos familiares.

Coritiba



Revelado no Couto Pereira, Miranda passou no time profissional entre 2004 e 2005. Durante esse período, o atleta marcou dois gols

E MAIS:

E MAIS:

Veja também