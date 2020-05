Coritiba faz parceria com laboratório e inicia testes de covid-19 no elenco

Em parceria com um laboratório, o Coritiba começou nesta terça-feira o processo de testagem do elenco e da comissão técnica para verificar se há alguém infectado pela covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os testes foram realizados no Centro de Treinamento da Graciosa, em Colombo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. A técnica utilizada é a PCR em Tempo Real, que busca identificar a presença do vírus ainda no organismo.

“Foi nos passado um protocolo para quando acontecer a liberação e ele vai ser seguido. Um protocolo muito seguro e que nos deixou muito seguros de quando acontecer a liberação nós podermos vir no CT e treinar. Eu acho que as coisas estão sendo bem feitas e estamos acompanhando bem e fazendo tudo o que está sendo pedido e eu tenho certeza que vamos voltar com segurança”, disse o volante Matheus Sales.

Os resultados serão avaliados pelo médico infectologista Jaime Rocha e os demais integrantes da comissão médica coxa-branca. Até lá, porém, os jogadores do Coritiba seguem realizando atividades online comandadas pelos preparadores físicos.