Coritiba embala, encosta no G-4 e complica Ituano na Série B

O Coritiba conquistou um importante resultado fora de casa para voltar a encostar no G-4 – a zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa e não tendo feito uma boa atuação, venceu o Ituano por 1 a 0, com gol de Matheus Frizzo no segundo tempo, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Do outro lado, complicou o time paulista que tem grandes chances de voltar à zona de rebaixamento ao fim da rodada.

Com o resultado, o Coritiba subiu para a oitava colocação na tabela com 40 pontos. O Vila Nova, primeiro time na zona de acesso, tem 45. Do outro lado, o Ituano voltou a conhecer duas derrotas seguidas e por enquanto, está na 16ª colocação, com 28 pontos, sendo o primeiro time fora da zona da degola. Chapecoense, CRB e Brusque, se vencerem na rodada, ultrapassam o time paulista que é o que mais perdeu na temporada. Foram 16 vezes, contra 14 do Guarani.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas de poucas chances de gol. Mesmo assim, o Coritiba foi o primeiro a se arriscar no ataque. Aos 21, Josué deu um passe açucarado para Robson, que ficou de cara para o gol, mas quando foi chutar, acabou se desequilibrando e pegou errado na bola, mandando para fora.

A principal oportunidade, porém, saiu pelos lados do Ituano. Aos 27, depois de um cruzamento fechado na área, Guilherme Mariano cabeceou e Pedro Morisco fez grande defesa. Na sobra, o próprio zagueiro ficou com o rebote e desta vez, bateu firme, mas Robson em cima da linha conseguiu afastar.

Na volta do intervalo, o panorama da partida seguiu o mesmo, com chances escassas para os dois lados. O Ituano teve a oportunidade de sair na frente aos 21 minutos, quando Bruno Xavier recebeu um lançamento de José Aldo, fez o giro e ficou de frente para o gol, mas chutou por cima.

Do outro lado, o Coritiba pouco criava, mas conseguiu marcar o gol da vitória em um chute de longa distância. Aos 36 minutos, Matheus Frizzo recebeu na entrada da área e soltou o pé, no ângulo, sem chances para Jefferson Paulino. O Ituano ainda tentou correr atrás do prejuízo, mas não conseguiu superar o bloqueio defensivo do Coxa.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, dia 27, para a disputa da 29ª rodada da Série B. Às 21h30, o Ituano visita o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). No mesmo horário, o Coritiba recebe o Goiás, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 X 1 CORITIBA

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Kauan Richard; Rodrigo (Álvaro), Miquéias (Yann Rolim) e José Aldo (Eduardo Person); Bruno Xavier (Leozinho), Thonny Anderson e Vinícius Paiva (João Carlos). Técnico: Alberto Valentim.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Morelli) e Josué (Matheus Frizzo); Lucas Ronier (Figueiredo), Júnior Brumado e Robson (Culebra). Técnico: Jorginho.

GOL – Matheus Frizzo, aos 36 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Claudinho e João Carlos (Ituano) e Matheus Frizzo (Coritiba).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 26.670,00.

PÚBLICO – 1.652 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).