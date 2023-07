Coritiba efetiva o auxiliar Thiago Koloski como técnico da equipe até dezembro de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 15:14 Compartilhe

O Coritiba desistiu de buscar um substituto para o técnico Antônio Carlos Zago, demitido faz 33 dias, e efetivou nesta segunda-feira o auxiliar Thiago Koloski e sua comissão técnica até dezembro de 2024. Então interino, ele havia dirigido a equipe nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, somando 10 de 15 pontos possíveis, agradando a diretoria e os jogadores e tirando o time da lanterna e o deixando próximo de sair da zona de rebaixamento.

“O Coritiba Foot Ball Club comunica Thiago Kosloski como novo treinador até 31 de dezembro de 2024. Com 66,6% de aproveitamento nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro Série A, o profissional foi confirmado no cargo pelo CEO Carlos Amodeo e o Head esportivo Artur Moraes”, informou o Coritiba.

Um dos técnicos mais novos da elite nacional, Kosloski tem 42 anos e está no Coritiba desde fevereiro de 2022. Ele era auxiliar técnico de Ramón Menezes na seleção sub-20 campeã sul-americana e que foi até as quartas de final do Mundial da categoria. Ainda esteve no grupo principal nos amistosos contra Senegal, Guiné e Marrocos. Neste ano, fez parte do grupo campeão do Sul-Americano sub-20 e chegou às quartas de final do Mundial da categoria.

O clube paranaense não informou se seguirá compartilhando seu profissional com a seleção sub-20 – foi justamente pelo time de base que o treinador conquistou seu primeiro título no Coritiba antes de ser promovido aos profissionais.

“Além de Thiago Kosloski, o alviverde informa que Reginaldo Nascimento e Willians Alves também foram efetivados na função de auxiliares técnicos. O Coritiba deseja sucesso aos profissionais em busca dos objetivos propostos para a sequência da temporada.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias