Coritiba e Novorizontino jogam em casa para colar no G-4 da Série B

No meio da tabela, Coritiba e Novorizontino voltam a campo nesta sexta-feira para a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, eles enfrentam Ituano e Santos, respectivamente, com um mesmo objetivo: colar no G-4, que tem o Ceará em quarto, com 15 pontos.

Às 19h, o Coritiba recebe o Ituano no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O time paranaense vem de derrota fora de casa para o Ceará, por 1 a 0, e ocupa a nona colocação com 11 pontos. Dentro de casa, porém, venceu as duas últimas, contra Guarani, por 1 a 0, e Operário-PR, por 3 a 0. Ao todo são três vitórias e uma derrota.

O Ituano venceu duas partidas recentemente, ganhando respiro, mas ainda não conseguiu emplacar. Com seis pontos, aparece dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar. Como visitante, perdeu as três partidas até agora: Chapecoense, por 3 a 1, e Goiás e Mirassol, por 2 a 0.

Mais tarde, às 21h, é a vez do Novorizontino desafiar o Santos no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Há três jogos invicto, o time da casa tem 11 pontos, em 11.º lugar. Dentro de casa, venceu o CRB por 2 a 1, mas depois foi derrotado pelo Ceará por 3 a 0 e empatou sem gols com o Coritiba.

O Santos vive o momento de maior pressão até agora, pois perdeu as duas últimas partidas: América-MG e Botafogo-SP, ambas por 2 a 1. Ainda segue no G-4, em terceiro lugar com 15 pontos, mas precisa reagir. Fora de casa, soma duas vitórias e duas derrotas.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

19h

Coritiba x Ituano

21h

Novorizontino x Santos