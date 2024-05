Coritiba e Guarani fazem duelo de campeões em busca de recuperação na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Campeões brasileiros, Coritiba (1985) e Guarani (1978) irão se encontrar em um dos quatro jogos que irão movimentar a quinta rodada nesta terça-feira, focados em embalar na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Enquanto os donos da casa tentam voltar a vencer após duas derrotas seguidas, o time campineiro foca na segunda vitória seguida para subir na tabela.

Atualmente, o Coritiba soma quatro pontos. Depois de estrear com um empate por 1 a 1 diante da Ponte Preta, venceu o Brusque por 1 a 0 na sequência, mas desde então perdeu duas vezes: Sport e Avaí, ambos por 1 a 0. Já o Guarani perdeu as três primeiras partidas e desencantou na rodada passada ao fazer 2 a 0 no Botafogo-SP, e por isso, soma três pontos.

Mais cedo, às 19h, dois times que também venceram pela primeira vez na rodada passada, fazem um duelo direto para tentarem embalar: Avaí x CRB, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Depois de duas derrotas e um empate, o time da casa desencantou ao vencer o Coritiba, por 1 a 0, enquanto o rival, que havia perdido uma e empatado duas, bateu a Chapecoense, por 2 a 0, em Maceió (AL).

No mesmo horário, Vila Nova e Novorizontino fazem um duelo de meio de tabela, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Ambos somam seis pontos e vêm de derrota. Às 21h30, Botafogo-SP e Chapecoense jogam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em situações opostas. O mandante, que tem três pontos, ainda busca a primeira vitória, enquanto o rival, que tem sete, tenta voltar a vencer após dois jogos de jejum.

A rodada terá sequência e será encerrada. Quarta-feira, com mais seis jogos. Destaque para o Santos que busca a reabilitação diante da Ponte Preta, em Campinas. Já o Sport tenta manter os 100% de aproveitamento diante do lanterna Ituano, em Itu (SP).

Confira os jogos da quinta rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19h

Vila Nova x Novorizontino

Avaí x CRB

21h30

Botafogo-SP x Chapecoense

Coritiba x Guarani

QUARTA-FEIRA

19h

Ituano x Sport

América-MG x Mirassol

Brusque x Operário-PR

21h30

Ponte Preta x Santos

Paysandu x Goiás

Ceará x Amazonas