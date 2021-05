Coritiba domina Avaí e estreia com vitória na Série B

Pela primeira rodada da Série B 2021, o Coritiba recebeu o Avaí no Couto Pereira e saiu com a vitória de 2 a 0. Com gol de Waguininho na etapa inicial e de Val no segundo tempo, o Coxa foi dominante durante grande parte do confronto e estreou com o pé direito no campeonato.

Com a vitória, o Coritiba soma seus três primeiros pontos no torneio e assume, momentaneamente, a vice-liderança na tabela. Por outro lado, o Avaí termina a rodada inicial na zona de rebaixamento devido ao saldo negativo de gols.

Avaí começa melhor, mas Coritiba é preciso e abre o placar



Logo no minuto inicial de jogo, Alan Costa subiu mais alto que a defesa do Coritiba em cobrança de escanteio, mas errou o alvo. Em seguida, o jogo ficou estudado. Deixando o Coxa mais com a bola, o Avaí eventualmente subia suas linhas de marcação e pressionava a saída do adversário. Aos 9, Júnior Dutra obrigou Wilson a praticar boa defesa em chute da entrada da área. No rebote, Vinícius Leite acertou a rede pelo lado de fora.

Até os 10 minutos, a melhor chance do Coritiba havia sido um recuo perigoso de Rafael Pereira, que obrigou Glédson a mandar a bola para escanteio. Entretanto, aos 13, Waguininho dominou na intermediária já tirando a marcação e arriscou de fora. O chute desviou em Alan Costa e enganou o goleiro, abrindo placar para o Coxa no Couto Pereira.

Coritiba melhora após o gol



Com a vantagem no placar, o Coritiba não se acomodou. Pelo contrário, os comandados de Gustavo Morínigo passaram a dominar a partida. Explorando as jogadas pelo lado esquerdo e as subidas de Natanael ao campo de ataque, o Coxa voltou a levar perigo aos 22, quando Léo Gamalho invadiu a área e tentou o passe para trás, mas viu a defesa mandar para escanteio.

Por outro lado, o Avaí passou a ter dificuldades na criação. Apostando nas bolas longas e nas jogadas pelo lado, os visitantes se viram diante de uma defesa bem compacta. Aos 27, Renato subiu nas costas de Natanael, mas cabeceou fraco nas mãos de Wilson.

Rafinha se destaca na reta final do primeiro tempo



Com o intervalo se aproximando, as duas equipes passaram a dividir o tempo de posse de bola. Pelo lado do Coritiba, Rafinha passou a buscar o jogo e armar as jogadas. O camisa 7 até tentou aumentar a vantagem antes do final da etapa, mas seu chute da entrada da área aos 39 minutos saiu fraco, facilitando a defesa de Glédson.

Pelo lado avaiano, a transição entre os setores de meio de campo e ataque seguiu lenta. Por duas vezes, a equipe tentou chegar na bola aérea, mas em ambas as tentativas Wilson tirou de soco, afastando o perigo e levando o duelo para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

Coritiba volta melhor do intervalo e amplia o placar



Os minutos iniciais do segundo tempo voltaram a mostrar o que aconteceu na etapa inicial. Com a bola, o Coritiba se mostrou ainda mais intenso e criando as melhores jogadas. Aproveitando os espaços nas laterais do campo, o Coxa tentou duas vezes pelo alto. Na primeira, Léo Gamalho passou batido pela bola, mas na segunda cabeceou para fora. Pelo Avaí, João Lucas recebeu pela ala esquerda aos 6 e bateu firme. Wilson operou boa defesa.

Apesar do susto no chute do lateral avaiano, o Coritiba respondeu em seguida e foi letal. Aos 7, após bola alçada na área e afastada pela defesa, Val ajeitou e arrematou firme. Glédson se esticou todo, mas não conseguiu evitar que o chute morresse no seu canto direito baixo.

Equipes criam boas oportunidades e clima esquenta



Logo após sofrer o segundo gol, o Avaí passou a se lançar ao ataque em busca de diminuir o prejuízo. Em sua última tentativa antes de ser substituído, Júnior Dutra recebeu lançamento dentro da área, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

Apostando na transição rápida nos contra-ataques, o Coritiba respondeu logo em seguida. Rafinha lançou com estilo para Waguininho. O atacante saiu cara a cara com Glédson, que fez boa defesa. No rebote, o camisa 13 tentou tocar por cima do goleiro, mas viu Alan Costa aparecer para tirar antes que o chute cruzasse a linha.

Aos 36 minutos, Léo Gamalho recebeu pelo lado esquerdo, mas perdeu na velocidade para a defesa. Ao ser desarmado, o atacante ficou reclamando de falta. Não concordando com a reclamação do adversário, o goleiro Glédson deixou o gol para intimar o rival. O jogo foi interrompido pelo árbitro, que aplicou cartão amarelo aos dois jogadores.

Avaí tenta pressionar, mas Coritiba administra bem o jogo



Nos minutos finais, o Avaí tentou partir para o abafa, se lançando todo ao ataque. Mas, assim como em todo o restante do jogo, a criatividade foi baixa, fazendo com que todas as jogadas acabassem em erros de passe ou intervenções da defesa adversário.

Em contrapartida, ao Coritiba coube gastar o máximo de tempo possível com a bola nos pés e, eventualmente, tentar alguns lances ofensivos, mas que não resultaram em mais gols. Como resultado, o duelo se encerrou com o placar mostrando 2 a 0 a favor do Coxa.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2X0 AVAÍ

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Data/Horário: 29 de maio de 2021 (sábado), às 18h15

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Andrea IzauraMaffra Marcelino de Sa (RJ)

Gols:Waguininho (13’/1°T) (1-0), Val (7’/2°T) (2-0)

Cartões amarelos:Natanael, LeóGamalho, Val (Coritiba), Luan Silva, Iury, Glédson (Avaí)

CORITIBA: Wilson, Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Nataneal; Matheus Sales (Jhony Douglas, 33’/2°T), Val (Valdeci, 42’/2°T) e Willian Farias; Waguininho (Lucas Nathan, 23’/2°T), Rafinha (Robinho, 33’/2°T) e Léo Gamalho (Dalberto, 42’/2°T). Técnico: Gustavo Morínigo

AVAÍ:Glédson, Iury, Alan Costa, Rafael Pereira (Arthur, 23’/2°T) e João Lucas; Wesley Soares (Luan Silva, 17’ 2°T), Jean e Giovanni (Lourenço, 0’/2°T); Vinícius Leite, Renato (Getúlio, 13’/2°T) e Júnior Dutra (Jonathan, 13’2°T). Técnico: Claudinei Oliveira

