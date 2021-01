Coritiba costuma complicar a vida do São Paulo no Morumbi; entenda Nas últimas dez partidas entre os dois no estádio, clube paulista venceu somente três, com duas vitórias do Coxa e cinco empates. Tricolor precisa triunfar para aliviar crise

O São Paulo precisa melhorar um retrospecto amargo diante do Coritiba, principalmente quando enfrenta os paranaenses no Morumbi, para trazer um clima mais ameno depois da derrota por 5 a 1 para o Internacional.

Isso porque nas últimas dez partidas entre as duas equipes no estádio, foram três vitórias do Tricolor, duas do Coxa e cinco empates. O último confronto entre os dois na capital paulista mostra a pedra no sapato que é o Coxa. Os paranaenses venceram por 2 a 1, com gols de Carleto e Filigrana.

A última vitória do São Paulo contra o Coritiba em casa aconteceu há quase seis anos. Em julho de 2015, o então time do técnico Juan Carlos Osorio venceu por 3 a 1, com dois gols de Alexandre Pato e um de Centurión. Marcos Aurélio fez o gol de honra do time verde e branco.

No entanto, o retrospecto geral do São Paulo é favorável. Foram 11 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 24 jogos diante do Coxa no Morumbi, um aproveitamento de 58%.

VEJA OS ÚLTIMOS DEZ JOGOS DO SÃO PAULO CONTRA O CORITIBA NO MORUMBI

São Paulo 1-2 Coritiba – Brasileirão 2017

São Paulo 0-0 Coritiba – Brasileirão 2016

São Paulo 3-1 Coritiba – Brasileirão 2015

São Paulo 2-2 Coritiba – Brasileirão 2014

São Paulo 0-1 Coritiba – Brasileirão 2013

São Paulo 3-1 Coritiba – Brasileirão 2012

São Paulo 1-0 Coritiba – Copa do Brasil 2012

São Paulo 0-0 Coritiba – Brasileirão 2011

São Paulo 2-2 Coritiba – Brasileirão 2009

São Paulo 1-1 Coritiba – Brasileirão 2008

