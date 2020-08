Coritiba confirma fratura no tornozelo de Rafinha Atacante levou a pior na dividida com Abner e desfalca a sua equipe nos próximos meses

O Coritiba teve uma péssima notícia nesta quinta-feira. Trata-se do meia-atacante Rafinha, que sofreu uma fratura no tornozelo direito e fica fora de combate pelos próximos meses.

E MAIS:

O lance da lesão aconteceu na decisão do Paranaense, diante do Athletico. Em disputa com Abner, o atleta do Coxa levou a pior e caiu no chão. Ao perceber a dor, Rafinha não segurou o choro e foi levado ao vestiário.

No hospital foi constatada a fratura e agora o jogador espera uma resposta do departamento médico do Coritiba, que precisa marcar a cirurgia.

Quatro Meses



De acordo com a repórter Nadja Mauad, do Globo Esporte, a previsão de recuperação é quatro meses, o que só coloca Rafinha à disposição em 2021.

Em meio a dor pela perda do atleta, o Coritiba lambe as feridas e tenta se organizar para estrear no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio é o Internacional, no Couto Pereira.

E MAIS:

Veja também