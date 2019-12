Coritiba confirma Eduardo Barroca como técnico para 2020

O Coritiba anunciou nesta sexta-feira que Eduardo Barroca será o treinador da equipe em 2020. A confirmação aconteceu após reunião do técnico com o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, que viajou ao Rio para fechar o negócio.

A equipe buscava um treinador desde o final da Série B do Campeonato Brasileiro e, após Pastana assumir o futebol do clube, Barroca ganhou força por se encaixar no perfil desejado pelo Coritiba. O técnico chega ao clube com o preparador físico, Anderson Gomes.

Neste ano, Barroca assumiu o Atlético Goianiense na reta final da Série B e, após nove jogos, conseguiu terminar na quarta colocação, voltando com o clube goiano à elite do futebol nacional ao lado do próprio Coritiba e de Bragantino e Sport.

Antes disso, o treinador estava no Botafogo. Ele foi demitido no dia 6 de outubro, após perder para o Fluminense por 1 a 0, pelo Brasileirão. Ao todo, Barroca, que havia assumido o clube no começo do ano, comandou o time em 27 jogos, com 10 vitórias, três empates e 14 derrotas.

Barroca acumula ainda trabalhos como auxiliar no Botafogo e no Vasco e nas categorias de base, quando foi campeão brasileiro sub-20 (Botafogo) e vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Corinthians). Ele foi ainda auxiliar da seleção brasileira campeã mundial sub-20 e do Brasil na conquista do ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.