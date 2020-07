Coritiba bate o Paraná na Vila Capanema na ida das quartas de final do estadual Gol de Robson faz com que o Verdão do Alto da Glória jogue por qualquer empate para seguir em frente no Paranaense

Sem a presença da torcida, o Coritiba visitou o Paraná na Vila Capanema nesse domingo (19) e conseguiu um bom resultado pensando na vaga para a semifinal do Campeonato Paranaense com a vitória por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Robson na etapa complementar.

A PRIMEIRA GRANDE CHANCE

Mediante a falta de atividade por quatro meses, os times acusaram bastante o ritmo de jogo e tinham dificuldade para concatenar uma maior sequência de jogadas. Tanto é que a primeira oportunidade mais aguda no ataque ocorreu aos 18 minutos pelos lados do Paraná quando Gustavo Mosquito recebeu a bola dentro da área, se livrou bem da marcação e, de pé esquerdo, bateu desequilibrado vencendo Wilson. Contudo, a zaga do Coxa conseguiu fazer o corte na pequena área.

RESPONDEU BEM

Também com um chute firme, cruzado, o time visitante mostrou suas armas no ataque em momento onde Robson arriscou e obrigou Alisson a fazer uma defesa parcial para, depois, encaixar em definitivo. O lance deu um gás para a equipe do Alto da Glória que terminou a etapa inicial mais ativa no plano ofensivo e dando boas esperanças pensando no tempo complementar.

SE NA PRIMEIRA NÃO DEU…

Usando a velocidade de seu camisa 7, Rafinha, o Coritiba conseguiu envolver a zaga do Paraná onde o capitão da equipe escapou da marcação e fez um cruzamento rasteiro na medida. Do outro lado, Robson apareceu totalmente livre de intervenção e só tocou de pé direito pras redes e correu para comemorar com os jogadores do banco de reservas que faziam o trabalho de aquecimento atrás do gol defendido por Alisson.

IMPORTANTE DIANTEIRA

Apesar de esforços um tanto quanto descoordenados do Paraná em buscar a igualdade, o Coxa conseguiu se segurar atrás e levou para o embate decisivo, que deve ocorrer no Couto Pereira, a possibilidade de empatar para assegurar vaga na semifinal do Paranaense.

