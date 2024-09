Coritiba bate o Ceará, se reabilita na Série B e ganha fôlego para buscar vaga no G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 23:48 Para compartilhar:

Depois de enfrentar um jejum de três jogos sem vencer, o Coritiba se reencontrou com as vitórias nesta quarta-feira. Pressionado, o time paranaense superou o Ceará por 3 a 1, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado renova o ânimo do time do técnico Jorginho para buscar o G-4 – zona de acesso – da competição.

O Coritiba chegou a 37 pontos e subiu para o 11º lugar, a seis pontos do Sport, quarto colocado. Já o Ceará conheceu sua segunda derrota seguida e se distanciou do grupo de acesso, caindo para o oitavo lugar, com 39.

A primeira etapa foi bastante disputada, com mais transpiração e pouca inspiração de ambos os times. Tanto o Coritiba, quanto o Ceará apostaram na bola longa para os pontas, mas sem muito sucesso. Quem deu as caras primeiro foram os visitantes, em desvio de Aylon, defendido por Pedro Morisco.

A resposta dos donos da casa, em chute rasteiro de Lucas Ronier. No lance, o goleiro Richard fez a defesa, mas acabou sentindo uma lesão no tornozelo e sendo substituído com suspeita de ruptura do tendão de Aquiles.

O tempo passava e o duelo ficou amarrado no meio de campo, com muitos erros de passes nas transições, deixando o jogo morno e sem emoções até o intervalo.

O segundo tempo voltou morno e sem objetividade. A oportunidade só poderia surgir na bola parada e foi assim que Robson, que entrou no intervalo, abriu o placar aos 15 minutos, em cobrança de falta perfeita. Passando a jogar no contra-ataque, os donos da casa ampliaram logo depois, aos 18. Em contragolpe, Robson tocou para Lucas Ronier que deu passe perfeito para Brumado bater na saída do goleiro.

Com dois de vantagem, o Coritiba baixou a intensidade e deu espaço para o Ceará atacar. Aos 33, Barceló recebeu dentro da área e bateu forte para descontar: 2 a 1. A tensão dos donos da casa durou pouco. Logo depois, em novo contra-ataque, Matheus Frizzo recebeu de Brumado e bateu de chapa para marcar o terceiro, aos 36, e dar tranquilidade ao time até o apito final.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 18 horas, quando visita o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, no interior de São Paulo. Já o Ceará tem o confronto direto contra o Vila Nova, no domingo, às 18h30, na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 X 1 CEARÁ

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto (Thalisson Gabriel) e Rodrigo Gelado (Jamerson); Zé Gabriel (Morelli), Sebastián Gómez, Vini Paulista (Robson) e Josué (Matheus Frizzo); Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

CEARÁ – Richard (Bruno Ferreira); Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson (Recalde) e Lucas Mugni (Rafinha); Saulo Mineiro, Aylon (Barceló) e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Robson, aos 15, Júnior Brumado, aos 18, Barceló, aos 33, Matheus Frizzo, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Frizzo (Coritiba); Saulo Mineiro, Recalde, Rafinha, Richardson e Matheus Bahia (Ceará).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 210.575,00.

PÚBLICO – 11.908 torcedores.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).