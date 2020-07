Coritiba bate Cianorte e avança à final do Paranaense de 2020 Confira como foi a vitória por 2 a 0 do Coritiba sobre o Cianorte pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense de 2020, responsável por garantir o Coxa na grande decisão do torneio estadual. Rafinha e Maurício (contra) garantiram o placar para os donos da casa no Couto Pereira.