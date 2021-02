Coritiba aumenta tabu contra o Palmeiras no Couto Pereira Último revés do Coxa dentro de casa para o Verdão aconteceu na temporada 1997

Na noite da última quinta-feira, o Coritiba se aproveitou do time misto do Palmeiras e com um gol na reta final derrotou o atual campeão da América por 1 a 0.

O placar, além de consolar o torcedor que está chateado devido ao sexto rebaixamento, manteve um longo tabu do Coxa de 24 anos sem perder como mandante para o Verdão.

O último revés do Coritiba no Couto Pereira diante do Palmeiras aconteceu na Copa do Brasil de 1997. Na ocasião, o Alviverde levou a melhor por 1 a 0 com gol de Marquinhos.

Desde então, o Coritiba recebeu o Verdão em 14 oportunidades, com nove vitórias e cinco empates. A maior vitória aconteceu pela Copa do Brasil 2012, quando o Coxa venceu por 6 a 0. A vingança do Palmeiras veio na temporada seguinte, quando segurou o empate por 1 a 1 e faturou a copa nacional.

Veja o retrospecto do jogo no Couto Pereira a partir da última vitória do Palmeiras:



1997 – Coritiba 2 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil

1999 – Coritiba 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão

2001 – Coritiba 4 x 1 Palmeiras – Brasileirão

2004 – Coritiba 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão

2005 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão

2009 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão

2011 – Coritiba 6 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil

2011 – Coritiba 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão

2012 – Coritiba 1 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil

2012 – Coritiba 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão

2014 – Coritiba 2 x 0 Palmeiras – Brasileirão

2015 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão

2016 – Coritiba 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão

2017 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão

2021 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão

