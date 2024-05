Coritiba arrasa Operário-PR com três gols no primeiro tempo e se aproxima do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 21:28 Para compartilhar:

O Coritiba foi ao Couto Pereira na noite desta segunda-feira e ouviu vaias e protestos do torcedor contra o CEO da SAF do clube Carlos Amadeo, mas apesar dos intempéries na sétima rodada da Série B, venceu o duelo paranaense com o Operário por 3 a 0, nesta segunda-feira. Em apenas 45 minutos, Matheus Frizzo marcou duas vezes e Morelli também balançou as redes do Operário, rapidamente garantindo os três pontos.

O Coritiba subiu para a primeira metade da tabela, com 11 pontos, alcançando seu terceiro triunfo na competição e caminha há três jogos sem perder. O Operário vinha de três empates, e agora somou cinco partidas sem vitória, depois de estrear na competição somando seis pontos em dois jogos. Atualmente soma nove.

Com apenas dois minutos, o Coritiba se lançou e foi recompensado pela boa construção. Lucas Ronier tocou na área, Leandro Damião fez o corta luz e Sávio cortou antes de Matheus Frizzo finalizar. Na sobra, Morelli finalizou colocado de primeira e abriu o placar. O Operário tentou reagir com Maxwell, que finalizou mas Pedro Morisco defendeu.

Ronier teve nova chegada pela direita e tocou para Damião ajeitar de calcanhar. Antes de dominar, Morelli foi deslocado por Vinícius Diniz na área, registrando pênalti a favor dos curitibanos. Matheus Frizzo cobrou rasteiro no canto direito de Rafael Santos, que acertou o lado, mas o Coritiba fez 2 a 0 na finalização firme do camisa 10.

Em seguida, Figueiredo tocou da esquerda e Frizzo finalizou, mas Rafael Santos espalmou. Aos 27, a dupla voltou a funcionar quando Alemão dormiu e deu contra-ataque ao Coritiba. O atacante cruzou da esquerda e Matheus colocou a cabeça na bola para marcar o terceiro.

De volta do intervalo, o Operário veio modificado buscando uma reação, mas dentro de campo não demonstrou esse ímpeto. Os visitantes até tentaram criar com a bola no pé, mas o Coritiba se fechou, administrou o resultado e apenas gastou tempo, até efetivamente somar três pontos.

Já na sexta-feira o Coritiba volta a campo, quando visita o Ceará na Arena Castelão, às 19h, pela oitava rodada, enquanto o Operário joga novamente na segunda-feira, diante do Amazonas, no Germano Krüger, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 X 0 OPERÁRIO

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael (Jhonny), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastian Gómez e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Figueiredo (Wesley Pomba), Leandro Damião (Brandão) e Lucas Ronier. Técnico: Jaime Freitas.

OPERÁRIO – Rafael Santos; Sávio (Santiago Ocampos), Willian Machado, Fábio Alemão e Lucas Hipólito (Pará); Índio (Jacy), Vinícius Diniz (Pedro Lucas) e Neto Paraíba; Rodrigo Rodrigues (Ronald), Felipe García e Maxwell. Técnico: Rafael Guanaes

GOLS – Morelli, aos 2, e Matheus Frizzo, aos 8 e 27 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Brandão (Coritiba) e Índio (Operário).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 110.925,00.

PÚBLICO – 9.666 torcedores.

LOCAL – Couto Pereira, em Curitiba (PR).