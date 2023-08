Coritiba anuncia pré-contrato com Islam Slimani e argelino chega em Curitiba nos próximos dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 22:20 Compartilhe

O Coritiba anunciou a contratação do experiente atacante argelino Islam Slimani, que assinou um pré-contrato e é aguardado na capital paranaense nos próximos dias para passar por exames médicos e assinar o vínculo definitivo. Ele estava no Anderlecht, da Bélgica.

A negociação iniciou em junho e exigiu muita calma por parte do Coritiba, que conseguiu finalizar o acordo no início da semana. O jogador tinha o intuito de permanecer na Europa, mas foi convencido pelo projeto apresentado pela SAF do clube brasileiro.

No Coritiba, Islam Slimani chega como principal contratação da SAF e terá a missão de liderar o elenco na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time paranaense é o penúltimo colocado, com 14 pontos, sete atrás do Bahia, o primeiro fora do descenso. Na última rodada, perdeu para o Flamengo, em casa, por 3 a 2.

Slimani vinha treinando normalmente e não deve ser problema para ficar à disposição do técnico Thiago Kosloski. Pelo Anderlecht, ele fez 16 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência.

O atacante esteve presente no Brasil na Copa do Mundo de 2014 pela Argélia. Com a esquadra nacional, tem 94 jogos e 44 gols. Ele ajudou a sua seleção a conquistar o título da Copa Africana de Nações em 2019.

