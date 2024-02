Coritiba acerta a contratação do centroavante Leandro Damião: ‘Expectativas são altas’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 13:19 Para compartilhar:

O Coritiba acertou, nesta quinta, a aquisição de mais um reforço para a temporada 2024. O atacante Leandro Damião acertou um pré-contrato com o clube paranaense e tem chegada prevista para os próximos dias para realizar os exames médicos e assinar o vínculo definitivo.

Nesta sua volta ao futebol brasileiro, o atacante falou sobre a oportunidade de vestir a camisa do Coritiba. Com 34 anos, Damião também defendeu a seleção brasileira e marcou 23 gols.

“As expectativas são altas. É um clube historicamente campeão e eu sou extremamente motivado por desafios. Ao lado dos meus companheiros, vamos alcançar grandes resultados e dar alegria a essa torcida apaixonada”, afirmou.

O clube divulgou a nova aquisição em seu site oficial. Com passagens por Santos, Cruzeiro, Flamengo e Real Betis, o atleta vem de cinco temporadas no futebol japonês, onde atuou pelo Kawasaki Frontale.

Em sua passagem pelo futebol asiático, ele marcou 71 gols, deu 27 assistências e conquistou sete troféus: dois títulos do Campeonato Japonês, duas Supercopas do Japão, duas Copas do Imperador e ainda uma Copa da Liga Japonesa.

