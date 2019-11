Corintiano Walter comemora pênalti defendido e admite cera no fim do clássico

Substituto de Cássio, lesionado, Walter comemorou o pênalti defendido no clássico com o Palmeiras na noite deste sábado. Aos 28 minutos do segundo tempo, o goleiro do Corinthians pegou a cobrança de Gustavo Scarpa. A partida terminou empatada por 1 a 1 no Pacaembu, com dois gols marcados pelas equipes nos acréscimos da etapa final.

“Fico muito feliz (com o pênalti defendido), ainda mais em um clássico grandiosíssimo. Mas eu trocaria tudo pela vitória, até pelo golaço que o Michel fez e pela entrega de todos da equipe”, afirmou Walter.

O goleiro também admitiu ter feito cera no fim da partida para gastar o tempo. O Corinthians vinha de uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, em Itaquera. No Palmeiras, o técnico Mano Menezes poupou jogadores na rodada passada, na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco.

“Jogo difícil. Sentimos um cansaço no fim da partida, aí temos que fazer mais cera. O Idalilo (preparador de goleiros) estuda com a gente onde o batedor vai cobrar o pênalti. A gente fez a linha (de marcação defensiva) certinha, o jogo inteiro, mas infelizmente teve essa última bola (de Bruno Henrique aos 48 do segundo tempo)”, disse o goleiro.

Para a próxima rodada do Brasileirão, Walter pode voltar a ser reserva de Cássio no Corinthians. O goleiro titular se recupera de dores de quadril e é dúvida para o confronto com o Internacional, no domingo, em Itaquera.