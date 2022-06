Corintiano Raul Gustavo admite que vai secar rivais: ‘Para ficar nas cabeças’

Na rodada passada, os corintianos ficaram na torcida para que não houvesse um vencedor no confronto direito entre Palmeiras e Atlético-MG para o time ficar isolado na liderança do Brasileirão. Deu certo. Após a derrota para o Cuiabá, o zagueiro Raul Gustavo não escondeu que mais uma vez terá de ficar “secando os adversários.”

“A gente tem de se preocupar com a gente, mas não fizemos nosso dever e vamos secar, sim”, afirmou o defensor. “Quem almeja ficar nas cabeças tem de secar também os adversários”, foi sincero Raul Gustavo, ao Première.





O corintiano será carioca por dois dias. O Atlético-MG joga nesta quarta-feira, diante do Fluminense, enquanto o Palmeiras hospeda o Botafogo, na quinta-feira. Ambos ultrapassam o Corinthians em caso de vitórias, pois somam 16 pontos, diante de 18 do líder, derrotado no Mato Grosso.

O Corinthians volta a campo no sábado, diante do Juventude, na neo Química Arena, jogo no qual ninguém admite novo tropeço caseiro após os empates com São Paulo e América-MG. “A gente veio para impor nosso jogo, o Vitor Pereira sabia da nossa qualidade, mas foi um jogo difícil. Acredito que temos de melhorar bastante”, enfatizou Raul Gustavo. “É trabalhar melhor para ganhar o próximo jogo.”

Raul Gustavo admitiu, ainda, que o time não soube o que fazer com linha de três defensores na Arena Pantanal. “Não conseguimos acertar na linha de três e agora é cabeça erguida para buscar uma vitória no próximo jogo.” contra o time de Caxias do Sul, Fagner, João Victor, Maycon, Willian e Jô devem reforçar a equipe.

POLÊMICA

Um vídeo circula nas redes sociais mostrando a atacante Jô bem a vontade em uma balada na hora em que o Corinthians enfrentava e perdia do Cuiabá. Dá até para ouvir uma pessoas dizendo que o atacante “está bem preocupado.”