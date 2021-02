Corinthians x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Timão joga fichas finais por uma vaga na pré-Libertadores, enquanto Cruz-Maltino luta pela sobrevivência no Brasileiro

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco fazem partida importantíssima para a pretensão de ambos na competição. O confronto acontecerá neste domingo (21), às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Décimo colocado, o Timão ainda sonha com a última vaga no G8 e consequente classificação para a pré-Libertadores, para isso precisará vencer os dois últimos jogos do Brasileirão e torcer para tropeços do Santos, oitavo na tabela, e Athletico, nono.

Enquanto isso, o Cruz-Maltino luta contra o quarto rebaixamento da sua história. O time carioca tem 37 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4.

Corinthians e Vasco têm dúvidas importantes para o confronto. No Timão, o volante Gabriel sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na derrota para o Santos, na última quarta-feira (17), na Vila Belmiro, em jogo atrasado na 33ª rodada, faz um trabalho de recuperação, mas pode ser desfalque. Enquanto no Cruz-Maltino, o meia Benítez, com dores na coxa, pode ser desfalque.

>> Veja a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

CORINTHIANS X VASCO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 21 de fevereiro de 2021, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Darongo (RS)

​Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde acompanhar: Globo, Premiere, tempo real no LANCE! e em áudio na parceria LANCE! Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Xavier (Ramiro), Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Mateus Vital; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Danilo Avelar (recuperação de cirurgia no joelho)

Dúvida: Gabriel (lesão na coxa esquerda)

Pendurados: Cássio, Walter, Fábio Santos, Cantillo, Camacho, Ramiro, Gabriel Pereira, Luan e Everaldo

VASCO

Desfalques: Werley (lesão muscular na panturrilha)

Dúvida: Benítez (dores na coxa)

Pendurados: Yago Pikachu, Ricardo Graça, Gabriel Pec e Benítez

E MAIS:

E MAIS:

Veja também