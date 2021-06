Corinthians x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Rivais se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. Timão terá novidades, enquanto o Tricolor segue bastante desfalcados

Nesta quarta-feira, às 21h30, Corinthians e São Paulo se enfrentam pela oitava rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Será o 15º Majestoso disputado em Itaquera, ainda sem vitória do visitante. Ambos os times vêm de empate no final de semana. O Timão terá novidades para o ataque na partida, enquanto o Tricolor segue com desfalques importantes no time titular.

Embalado pela evolução da equipe, pela boa fase de Gustavo Mosquito e pela invencibilidade contra o rival, o Alvinegro busca voltar a vencer no Brasileiro e deve ir a campo com a mesma base que empatou com o Fluminense no Rio de Janeiro. A dúvida fica mais para o meio-campo, entre Roni e Vitinho.

Na defesa, Fábio Santos retorna para a lateral, enquanto Cantillo deve voltar na vaga de Xavier. Araos, suspenso, dará espaço para Mateus Vital. No entanto, as novidades ficam para o banco de reservas, onde estarão Luan, recuperado de lesão, e Marquinhos, que voltou de empréstimo e já foi registrado. Ambos serão opções para Sylvinho durante o clássico desta quarta-feira.

E MAIS:

O São Paulo, por sua vez, vai para o Majestoso buscando vencer pela primeira vez o rival jogando na Neo Química Arena. Para isso, o Tricolor, do técnico Juan Branda, aposta em retornos importantes, como o zagueiro Léo, recuperado de um desconforto muscular e do volante Luan, que atuou alguns minutos na derrota para o Ceará, em Fortaleza. Uma outra novidade pode ser Miranda, que treinou com os companheiros, e deve ser pelo menos relacionado.

Além de quebrar o tabu, o São Paulo busca sua primeira vitória no Brasileirão, já que em sete rodadas, foram quatro empates e três derrotas. No primeiro clássico nesta edição, o time perdeu para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Entre as ausências, destacam-se o zagueiro Arboleda, na seleção equatoriana, o meia Gabriel Sara e o atacante Luciano, ambos lesionados.

Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS x SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 30/6/2021, às 21h30

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Adriano Milczvski (RS)

Onde acompanhar: Globo (SP), Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Caíque França (recuperação de cirurgia); Otero (seleção da Venezuela); Léo Natel, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (transição); Araos (suspenso).

Pendurados: Roni e Gabriel.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. Técnico: Juan Branda.

Desfalques: Miranda (dúvida), William, Gabriel Sara e Luciano (lesionados), Arboleda (seleção equatoriana), Crespo (Covid-19)

Pendurados: Bruno Alves, Welington e Benítez

E MAIS:

Veja também