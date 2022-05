Corinthians x São Paulo, Fortaleza x Fluminense… Saiba onde assistir aos jogos de domingo do Brasileirão Veja horários das transmissões da rodada do Campeonato Brasileiro

Três jogos do Brasileirão 2022 encerram a sétima rodada do campeonato. Com clássico paulista na parte da tarde, o Majestoso entre Corinthians e São Paulo ocorre às 16h na Neo química Arena. O Fluminense visita o Fortaleza no mesmo horário e mais tarde, o Athletico-PR encara o Avaí na Arena da Baixada.





Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:



16h – Corinthians x São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere

16h – Fortaleza x Fluminense

Onde assistir: Globo e Premiere

19h – Athletico-PR x Avaí

Onde assistir: Live do Casimiro na Twitch

