Corinthians x São Bernardo: saiba onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Após empatar com o Palmeiras no primeiro dérbi do ano, o Corinthians volta a campo neste domingo para enfrentar o São Bernardo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida será transmitida pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming.

Uma vitória garante a classificação da equipe do Parque São Jorge garante às quartas de final. O duelo também marca o encontro dos times com as duas melhores campanhas do Estadual. Quem vencer, fica com a ponta da classificação geral do torneio.

O Corinthians lidera o Grupo A, com 19 pontos, e está praticamente garantido nas quartas de final do Paulistão. O time do Parque São Jorge tem um jogo a mais em relação aos adversários. Isso porque antecipou o confronto com o Novorizontino pela 11ª rodada, vencendo por 1 a 0, para não atrapalhar o compromisso da equipe na pré-Libertadores. A estreia na fase prévia da competição continental acontece dia 19 de fevereiro, fora de casa, diante do Universidad Central, da Venezuela. A volta acontece uma semana depois.

Por sua vez, o São Bernardo lidera o Grupo D, com 16 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras, com 12. O time do ABC perdeu apenas uma partida e tem o segundo melhor ataque da competição, com 13 gols, perdendo apenas para o Mirassol, que tem 16. Apesar da boa fase, os comandados de Ricardo Catalá não devem ter vida fácil em Itaquera. Pesa contra a equipe o retrospecto negativo. A última – e única – vitória sobre os corintianos atuando fora de casa aconteceu em 2014.

O técnico Ramón Díaz terá à disposição o meio-campista Rodrigo Garro. Peça-chave no time em 2024, o argentino ainda não entrou em campo neste ano por causa de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Recuperado da lesão, ele deve ser relacionado já como o novo camisa 8 do time. Ele cederá a 10 para o astro holandês Memphis Depay, que ficou de receber o número quando assinou contrato com o Corinthians.

Quem tem chance de não entrar em campo é Talles Magno. O atacante tem viagem marcada para os Estados Unidos para resolver questões de visto. Em contrapartida, José Martínez voltou dos EUA após resolver situações pessoais e deve ir para o jogo. Yuri Alberto, foi foi expulso no clássico com o Palmeiras, cumpre suspensão e deve retornar apenas no duelo com o Santos.

Ainda existe a possibilidade de Ramón Díaz dar rodagem ao elenco para não comprometer a parte física dos jogadores no restante da temporada. “Precisamos recuperar a equipe, que os jogadores estejam 100%. Sabemos que é complicado o tempo de recuperação dos jogadores, que são incríveis. Todos querem jogar. Nós da comissão e do estafe estão trabalhando para todos terem a possibilidade para melhorar fisicamente para o que vem”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Hugo Souza; João Vitor Jacaré, Félix Torres, João Pedro e Hugo; Charles, Alex Santana, Ryan e Luiz Eduardo; Pedro Raul e Talles Magno (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará; Hugo Sanches, Romisson e Lucas Lima; Léo Jabá, Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz. Técnico: Ricardo Catalã.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO – 20h30.

ONDE ASSISTIR – TNT e Max.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).