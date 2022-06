Corinthians x Santos: as prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil Clássico válido pelas oitavas de final da competição nacional marca primeiro de dois confrontos consecutivos entre os times

Corinthians e Santos fazem nesta quarta-feira (22), às 21h30, o primeiro de dois duelos consecutivos. Este será válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.







Será a segunda vez que o Clássico Alvinegro ocorre por essa competição. Em 2015, o Peixe levou a melhor após vencer os dois jogos também pelas oitavas daquela edição.

O triunfo no jogo de volta naquele torneio era o único santista na Neo Química Arena até o início deste ano, quando o Alvinegro Praiano venceu por por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Paulista.

O estádio corintiano receberá novamente o duelo nesta quarta-feira (22), sendo também palco para o encontro entre os mesmos clubes no sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro.

Os dois times chegam ao jogo com desfalques importantes: enquanto o Peixe não conta com o lateral-direito Madson e o zagueiro Maicon, com dores musculares na coxa, e o Timão segue sem o seu Maycon, com uma lesão de grau três na coxa direita.

O Corinthians vem de uma vitória no último fim de semana, contra o Goiás, pelo Brasileirão, onde é vice-líder. Já o Santos, empatou em casa com o Red Bull Bragantino, em 2 a 2, e é o oitavo colocado.

CORINTHIANS X SANTOS

COPA DO BRASIL – OITAVAS DE FINAL – JOGO DE IDA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 21 de junho de 2022, às 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Onde assistir: Globo (para SP e PR), SporTV e Premiere (todo o Brasil; tempo real do L!; em áudio na parceria

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor (Robson Bambu), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto; Gustavo Mantuan. Róger Guedes e Willian. Técnico: Vítor Pereira.

Desfalques: Maycon (lesão do adutor da coxa direita) e Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Pendurados: –

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Vinicius Zanocelo; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Johan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques: Madson (lesão muscular no bíceps femoral na coxa esquerda); Maicon (lesão muscular na coxa direita)

Pendurados: –