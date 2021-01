Corinthians x Red Bull Bragantino, Campeonato Português…saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira Além do duelo entre Timão e Massa Bruta, que encerra a 32ª rodada do Brasileirão, o Campeonato Português, a Copa da Inglaterra e a Série B movimentam o mundo da bola

Nesta segunda-feira (24), a bola rola no futebol brasileiro. Às 20h, o Corinthians, que briga para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, recebe o Red Bull Bragantino, que venceu seus últimos dois jogos. Mais cedo, às 17h, a Chapecoense, líder da Série B do Brasileirão, recebe o Operário-PR.

Claudinho, Galhardo… Veja destaques atuais que seu time deixou escapar

Na Europa, o Tottenham busca avançar na Copa da Inglaterra contra o Wycombe Wanderers. Em Portugal, o Benfica encara o Nacional da Madeira, e o Porto visita o Farense. Às 17h, no FoxSports, o Getafe visita o Athletic Bilbao.

VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

E MAIS:

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

14h – Benfica x Nacional da Madeira

Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports

16h45 – Wycombe Wanderers x Tottenham

Copa da Inglaterra

Onde assistir: DAZN

17h – Operário-PR x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir: Sportv e Premiere

17h – Athletic Bilbao x Getafe

Campeonato Espanhol

Onde assistir: Fox Premium 1

17h15 – Farense x Porto

Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports

20h – Corinthians x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir: Premiere

20h – São Paulo x Fluminense

Final Copa do Brasil Sub-17 (IDA)

Onde assistir: Sportv

E MAIS:

Veja também