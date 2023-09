Corinthians x Real Madrid tem show de Ricardinho e encontro de Edílson e Karembeu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 23:39 Compartilhe

Esta sexta-feira é de festa para o Corinthians. O clube alvinegro comemora 113 anos de sua fundação. Para celebrar a data, a Neo Química Arena recebeu um duelo entre os masters do Corinthians e as lendas do Real Madrid para relembrar o duelo entre os dois times do Mundial de Clubes da Fifa de 2000.

Em campo, nomes históricos fizeram a alegria da torcida corintiana, que compareceu em peso na arena. Ricardinho, Vampeta, Marcelinho Carioca, Edílson Capetinha, Danilo, Seedorf, Savio, Zé Roberto, Emerson, Karembeu e muitos outros marcaram história no futebol e ganharam aplausos em Itaquera.

O Corinthians abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com Fernando Baiano depois de um passe preciso de Ricardinho, hoje comentarista dos canais do Grupo Globo. O ex-meia deu um show à parte, conseguindo deixar os companheiros na cara do gol, com um estilo raro no futebol brasileiro.

Não demorou muito para o Real Madrid igualar o marcador. Sávio cobrou escanteio na medida para Emerson, que completou de cabeça para o fundo do gol, aos 21. Seis minutos mais tarde, o time merengue virou o amistoso com De La Red. O espanhol registrou um belo chute, que morreu no ângulo.

O grupo que participou daquela campanha histórica que culminou com o título sobre o Vasco no Maracanã, em 2000, lamentou as mortes de Rincón e Gilmar Fubá. O colombiano foi vítima de um acidente de carro em abril de 2022. Gilmar teve câncer e morreu em março de 2021.

“Estamos sentindo muito a falta do Rincón e do Gilmar, que se foram, mas este momento é espetacular. É inestimável. Reencontrar todos aqui e celebrar aquele título é importantíssimo para cada um de nós”, afirmou o técnico Oswaldo de Oliveira ao SporTV. O comandante daquela conquista teve uma noite recheada de emoções: ficou com lágrimas nos olhos quando o Corinthians abriu o placar e esbravejou algumas vezes à beira de campo diante da participação de convidados e ex-jogadores na partida.

No segundo tempo, uma cena chamou a atenção. A arbitragem interrompeu o jogo e pediu autógrafos para Edílson e Karembeu. Em 2000, os dois protagonizaram uma polêmica quando o francês disse que não conhecia o brasileiro. No gramado, veio a resposta do atacante, com drible e gol. Ao fim do amistoso desta sexta, Capetinha disse que os dois conversaram e que qualquer desentendimento ficou no passado.

Aos 17 do segundo tempo veio o empate do Corinthians. O ex-lateral Daniel ganhou um presente de Ricardinho e anotou um belo gol, que deu números finais ao jogo.

O placar de 2 a 2 foi o mesmo do duelo com o Real Madrid, no Morumbi, no Mundial de 2000. Depois do apito final, os jogadores corintianos deram uma volta olímpica carregando o troféu da conquista histórica.

