Corinthians x Palmeiras… Saiba onde assistir aos jogos de sábado do Brasileirão

Neste sábado (13), a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022 chega para trazer muitas emoções para a competição. Entre os destaques do dia, Corinthians e Palmeiras realizam um duelo de líder e vice-líder. Confira a seguir a tabela com os horários e onde assistir aos jogos!

TABELA

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h30 – Goiás x Avaí

Onde assistir: Premiere

​

​19h – Corinthians x Palmeiras

​Onde assistir: Premiere

20h30 – Cuiabá x Juventude

Onde assistir: Premiere

21h – Botafogo x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere e SporTV

