Corinthians x Goiás: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2020. Timão conta com retorno, enquanto goianos terão alguns desfalques

Nesta segunda-feira, às 20h, Corinthians e Goiás se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Enquanto o Timão contará com um retorno importante no ataque para buscar sua primeira sequência de vitórias no campeonato, o Esmeraldino terá o desfalque de dois titulares do setor defensivo por conta de suspensão e tentará seu primeiro triunfo fora.

Para o confronto desta segunda, o Alvinegro não poderá contar com dois jogadores: Cantillo, com lesão na coxa direita, e Jonathan Cafú, que foi diagnosticado com Covid-19 e já está em quarenta. Somente o colombiano vinha sendo titular, e seu substituto é um dos mistério de Vagner Mancini para a partida. Xavier e Camacho são os favoritos, mas podem pintar surpresas.

Enquanto isso, o Goiás perdeu dois titulares por conta de suspensão: Fábio Sanches e Ariel Cabral, que levaram o terceiro amarelo diante do Grêmio, na rodada anterior. Heron, que estava suspenso, e Ratinho devem ser os substitutos escolhidos pelo técnico Augusto César. O time goiano está há duas rodadas sem perder, mas ainda venceu como visitante neste Brasileirão.

Veja todas as informações sobre a partida:

CORINTHIANS X GOIÁS



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 21/12/2020, às 20h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto C. Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Onde acompanhar: SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS



Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Xavier (Camacho); Ramiro, Cazares e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Cantillo (estiramento na coxa direita) e Jonathan Cafú (Covid-19)

Pendurados: Luan, Fagner, Ramiro, Bruno Méndez, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio

GOIÁS

Tadeu; David Duarte, Iago Mendonça e Heron; Shaylon, Ratinho, Breno, Miguel Figueira e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão. Técnico: Augusto César.

Desfalques: Fábio Sanches (3º Amarelo) e Ariel Cabral (3º Amarelo)

Pendurados: Iago Mendonça, Augusto César, Fernandão, Vinicius Lopes, Caju e Ratinho

