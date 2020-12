Corinthians x Goiás, Premier League e Série B; Veja onde assistir aos jogos de segunda-feira Timão enfrenta o Esmeraldino na Neo Química Arena as 20h, além de rodada dupla da Premier League. Confira os horários das transmissões de segunda!

A segunda-feira está cheia de jogos ao longo do dia para entreter o amante por futebol, com Premier League no período do almoço, com o jogo entre Burnley e Wolverhampton, que acontece às 14h30 e mais tarde, às 17h, o Chelsea recebe o West Ham, ambas as partidas com transmissão da ESPN Brasil.

Às 17h30, a Série B entra em ação com o duelo entre Paraná e Brasil de Pelotas, que passará no SporTV. Noite adentro, às 20h, o Corinthians recebe o Goiás pelo Brasileirão, encerrando a 26ª rodada.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

INGLÊS

Burnley x Wolverhampton – 14h30

Transmissão: ESPN Brasil

Chelsea x West Ham – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

BRASILEIRÃO SUB-17

Athletico Paranaense x Fluminense – 15h

Transmissão: SporTV

SÉRIE B

Paraná x Brasil de Pelotas – 17h30

Transmissão: SporTV e Premiere

SÉRIE C

Ituano x Brusque – 20h

Transmissão: DAZN

BRASILEIRÃO

Corinthians x Goiás – 20h

Transmissão: SporTV (exceto SP) e Premiere

