Corinthians x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Timão terá o retorno de Willian, enquanto o Tricolor carioca terá o desfalque de Fred

Nesta quarta-feira, às 21h, Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena, que terá mais um vez público com limite de 30% de sua capacidade. Enquanto o Timão deverá ter o retorno de Willian para a equipe titular, o Tricolor carioca não terá Fred.

Depois de ser derrotado pelo Sport em uma atuação abaixo da média, o Corinthians volta a campo precisando dar uma resposta para a sua torcida. E, para isso, contará com o retorno do camisa 10 Willian, que se recuperou de desconforto muscular e está de volta ao time. Dessa forma, Róger Guedes retoma a função de “falso 9” no setor de ataque. Jô, que foi titular no último sábado, foi liberado da partida para resolver problemas particulares.

Já o Fluminense, que vem de dois jogos sem vitória jogando em casa, terá dois desfalques importantes na Neo Química Arena: o zagueiro Luccas Claro, suspenso pelo terceiro amarelo, e o atacante Fred, que sofreu uma fissura no pé esquerdo. Com essas baixas, David Braz deve assumir a vaga aberta na zaga e Bobadilla tende a ser o substituto do ídolo tricolor no comando do ataque. John Kennedy abriu mão de atuar pelo sub-20 e estará no banco de reservas.

Veja todas as informações sobre a partida:

CORINTHIANS x FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 13/10/2021, às 21h

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Onde acompanhar: Premiere, SporTV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.







Desfalques: Roni (lesão no joelho) e Jô (problemas particulares)

Pendurados: Fagner, Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni, Cantillo e Marquinhos

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos; André, Martinelli (Nonato), Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla. Técnico: Marcão.

Desfalques: Luccas Claro (suspenso), Hudson (lesão ligamentar), Ganso (recuperação de cirurgia no braço) e Fred (lesão no pé esquerdo)

Pendurados: Nonato e Nino

