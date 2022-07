Corinthians x Flamengo, São Paulo x Atlético-MG… Saiba onde assistir aos jogos de domingo do Brasileirão Veja horários das transmissões da rodada do Campeonato Brasileiro

O domingo de Brasileirão reserva seis jogos da 16ª rodada com direito a clássicos interestaduais de peso, com destaque para o duelo entre os times das duas maiores torcidas do Brasil, já que o Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena.

Mais tarde, São Paulo e Atlético-MG fazem um grande jogo na briga pelo topo do campeonato e no mesmo horário, o líder Palmeiras busca manter a distancia para o segundo colocado em partida contra o Fortaleza, no Castelão, às 18h.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h – Coritiba x Juventude

Onde assistir: Premiere

16h – Corinthians x Flamengo

Onde assistir: Globo (para todo o Brasil) e Premiere

18h – Fortaleza x Palmeiras

Onde assistir: Premiere

18h – São Paulo x Atlético-MG

Onde assistir: Premiere

18h – Santos x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere

19h – Cuiabá x Botafogo

Onde assistir: SporTV e Premiere

