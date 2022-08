Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 0:07 Compartilhe

Corinthians e Flamengo se enfrentaram na noite desta terça-feira pela Libertadores da América, com vitória do clube carioca por 2 a 0. Na briga pela audiência, o SBT acabou com a vice-liderança, perdendo para a Globo, que adotou uma estratégia especial para bater de frente com a emissora de Silvio Santos.

+ Influenciador Bruno Krupp é acusado de atropelar e matar um adolescente de 16 anos

+ Ginástica aeróbica divertida para moldar o corpo

+ Carro ‘mais rápido do mundo’ bate recorde e beira os 500 km/h

A Globo decidiu esticar a novela Pantanal até às 23 horas, fazendo com que o público segmentado do folhetim das 21h seguisse fiel a emissora do Rio até a reta final da partida realizada em Itaquera, São Paulo.

A Globo venceu o SBT nas duas principais praças da partida. No Rio, a diferença foi de 24,1 pontos da Globo para 23,9 do SBT, na média. Já em São Paulo, a emissora da família Marinho marcou 23,3, enquanto o canal da família Abravanel registrou 21,7 pontos.

Com o fim de Pantanal, a Globo rapidamente perdeu a liderança que passou a ser ocupada pelo SBT. Segundo dados do LANCE!, a Globo caiu para 15,6 pontos, enquanto o SBT chegou a bater 27,1 pontos às 23h03.