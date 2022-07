Corinthians x Botafogo: saiba como chegar até a Neo Química Arena Duelo de alvinegros marca abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro







O Corinthians recebe o Botafogo na Neo Química Arena, neste sábado (30), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o LANCE! apresenta as alternativas de rotas e diferentes formas de transporte para o torcedor que vai ao estádio.

ÔNIBUS

A Neo Química Arena está localizada na Avenida Miguel Inácio Curi, mas tem uma das suas entradas também na Avenida Radial Leste.

As linhas que passam pelo estádio são as 3539-10, 3795-10, 4019-10, 407I-10 e 407P-10.

Há também outras alternativas, mas essas ficam mais próximas das estações de trem e metrô de Itaquera, não passando pelas avenidas que cortam a Neo Química Arena, são elas: 3795-10 e 3721-41.

METRÔ

Para os torcedores que entrarão na arena corintiana pelo acesso leste, o ideal é descer na estação Corinthians-Itaquera, ponto final da Linha 3 Vermelha.

Já quem ingressará ao estádio pelo acesso oeste, a dica é descer uma estação antes do ponto final, em Artur Alvim.

De toda forma, o torcedor terá que andar entre 1,5 e 2km a pé até o estádio, o que gira em torno de 15 a 30 minutos de caminhada, a depender do compasso.

TREM

A Corinthians-Itaquera também conta com estação de trem, que pertence a Linha 11 Coral. Para o torcedor que optar por esse tipo de transporte, também terá que caminhar cerca de 1,5km até a Neo Química Arena.

CARRO

A Neo Química Arena possui estacionamento próprio, que custa entre R$ 99,00 e R$ 129,00 para os torcedores que não são sócios. Já para os associados, o valor varia entre R$ 69,00 e R$ 89,00, dependendo do setor que o carro será guardado. Há um grande pátio a céu aberto, mas também tem as opções de estacionar os veículos em subsolos.

Outra opção é o Shopping Metrô Itaquera, que fica próximo a Neo Química Arena, possui quatro mil vagas e o valor varia de R$ 13,00 (até três horas) a R$ 30,00 (até 10 horas).

Não há muitas alternativas de ruas no entorno do estádio para estacionar. Recomenda-se também a utilização de serviços de carros por aplicativo.

