Corinthians x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), às 19h, na Neo Química Arena.

O Timão segue na caça ao líder Palmeiras, mas divide as suas atenções com a Libertadores, já que nesta terça-feira (2) tem o jogo de ida das quartas de final da comptição continental contra o Flamengo, em Itaquera.

Por isso, a tendência é que equipe do Parque São Jorge vá a campo diante do Glorioso com um time alternativo, com alguns jogadores sendo preservados, já de olho no confronto diante do Fla.

O zagueiro Raul Gustavo, que deixou o gramado do estádio Antônio Accioly com dores no músculo adutor da coxa direita na última quarta-feira (27) deve ser preservado para o compromisso corintiano deste fim de semana. No último jogo o Timão foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Do lado botafoguense, o departamento médico está cheio. Carlinhos, Diego Gonçalves, Breno, Cuesta, Gustavo Sauer, Kayque e Carli estão lesionados e serão desfalques do técnico Luís Castro.

Victor Sá e Del Piage até treinaram durante a semana, mas ainda serão preservados.

CORINTHIANS X BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 20ª RODADA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 30 de julho de 2022, às 19h

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere (para todo o Brasil), tempo real do L! e por áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo, Roni e Fausto Vera; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Adson. Técnico: Vítor Pereira

Desfalques: Raul Gustavo (dores no músculo adutor da coxa direita) e Renato Augusto (transição física)

Pendurados: Raul Gustavo e Du Queiroz

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Philipe Sampaio (Kanu), Fernando Marçal; Tchê Tchê, Carlos Eduardo, Lucas Fernandes; Lucas Piazon (Luís Henrique), Erison, Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

Desfalques: Carlinhos, Diego Gonçalves, Breno, Cuesta, Gustavo Sauer, Kayque e Carli (lesionados); Rafael, Victor Sá e Del Piage (transição)

Pendurados: Del Piage, Lucas Fernandes, Hugo, Luis Castro [técnico], Erison e Philipe Sampaio

