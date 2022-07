Corinthians x Botafogo, Ceará x Palmeiras… Saiba onde assistir aos jogos de sábado do Brasileirão Veja os horários das transmissões dos jogos do dia na competição nacional







O sábado está começando e a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro 2022 já chega com tudo! Em campo, confrontos das mais variadas partes da tabela abrilhantam o dia. Confira abaixo a programação de transmissão dos confrontos do dia:

TABELA

​> SIMULADOR – arrisque resultados e simule o Campeonato Brasileiro

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h30 – Goiás x Coritiba

Onde assistir: Premiere

16h30 – Ceará x Palmeiras

Onde assistir: Premiere

19h – Corinthians x Botafogo

Onde assistir: Premiere

20h30 – Flamengo x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere

E MAIS: