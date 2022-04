Corinthians x Boca Juniors-ARG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Dez anos depois de fazerem a final da Libertadores, times se enfrentam em jogo importante pela fase e grupos desta edição da competição continental





Finalistas na Copa Libertadores de 2012, Corinthians e Boca Juniors se enfrentam novamente nesta terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do grupo E a competição continental deste ano.

Com uma vitória e uma derrota cada, as duas equipes, que entraram como favoritas da chave, precisam da vitória para não ficar para trás nessa edição do torneio.

No caso do Timão, por exemplo, perder obrigaria o clube alvinegro a ir atrás da classificação em dois jogos seguidos fora de casa, contra o Deportivo Cali, na Colômbia, e o próprio Boca, no La Bombonera, no dia 17 de maio.

Do lado corintiano, o elenco foi comprometido desde a semana com surtos virais. Parte dos jogadores ficaram gripados, e o técnico Vítor Pereira contraiu Covid-19. O treinador não estará no banco de reservas contra os Xeneizes, e o Corinthians será comandando pelo auxiliar Filipe Almeida.

O zagueiro Gil, com sintomas gripais, também não foi relacionado para a partida. O lateral-direito João Pedro está entregue ao Departamento Médico, e o zagueiro Robson Bambu está em processo de transição física.

No Boca Juniors, as ausências garantidas são do zagueiro Marcos Rojo e o atacante Sebastián Villa, ambos suspenso.

O atacante Darío Benedetto é dúvida, por ter saído de campo no fim da vitória dos Xeneizes por 2 a 1 sobre o Central Córdoba, pela Copa da Liga Argentina, com dores muscular. O centroavante foi relacionado para o confronto diante do Corinthians, mas a tendência é que ele comece a partida no banco de reservas.

CORINTHIANS X BOCA JUNIORS-ARG

TERCEIRA RODADA – GRUPO E – CONMEBOL LIBERTADORES

Local: Neo Química Arena, São Paulo, Brasil

Data e hora: 26 de abril de 2022, às 21h30

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Richard Trinidad e Martin Soppi (URU)

Onde assistir: SBT (para todo o Brasi, menos os Estados do Espírito Santos e Minas Gerais), ESPN, Star+, tempo real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz e Maycon; Róger Guedes, Renato Augusto e Willian; Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.



Desfalques: João Pedro (lesão muscular na coxa direita); Robson Bambu (transição física); Gil (gripe); Vítor Pereira (Covid-19).

Pendurados: –

BOCA JUNIORS-ARG

Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda e Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández e Juan Ramírez; Oscar Romero; Eduardo Salvio e Luis Vázquez. Técnico: Sebastián Battaglia

Desfalque: Marcos Rojo e Sebastián Villa (suspensos)

Pendurados: Dario Benedetto

