Corinthians x Atlético-GO: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 22:22 Compartilhe

O desafio do Corinthians não é pequeno. Nesta quarta-feira (17), o Timão precisa vencer o Atlético-GO por três gols no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil – ou dois para levar a decisão por pênaltis. No confronto de ida, há três semanas, o Dragão venceu por 2 a 0, em Goiânia.

+ Mercado fechado: confira o balanço da janela de transferências do Corinthians

A volta será disputada às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera.

O Timão não tem mais Willian, que após a eliminação na Libertadores, na semana passada, contra o Flamengo, solicitou o seu desligamento do Timão. Com a rescisão, o jogador está encaminhando a sua ida ao Fulham, da Inglaterra.

O zagueiro Bruno Méndez, que já atuou pelo Internacional pela Copa do Brasil, também é desfalque corintiano.

O lateral-direito Rafael Ramos deixou o clássico contra o Palmeiras, no último sábado (13), com dores musculares, e é dúvida. A tendência é que o atleta seja preservado, o que não foi confirmado pela comunicação corintiana.

Uma novidade entre os relacionados do Timão pode ser Mateus Vital, que voltou de empréstimo do Panathinaikos, da Grécia, e viu a negociação com o Valladolid, da Espanha ser frustrada. Mesmo com a diretoria corintiana querendo negociar o jogador, a ausência de novas opções no mercado fez com que ele fosse agregado ao elenco profissional do clube alvinegro. Ele treinou durante a semana e aparece no material oficial do time vestindo a camisa 21.

Do lado atleticano, a lista de desfalques é grande: os zagueiros Camutanga e Klaus, os meias Rhaldney e Willian Maranhão, e os atacantes Churín e Kelvin, já atuaram por outros times na competição nacional. ‘Preço pago’ para um Dragão que anunciou 11 reforços nesta janela de transferências, que encerrou nesta segunda (15).



+ Confira a tabela da Copa do Brasil e simule os jogos de volta das quartas de final

CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

COPA DO BRASIL – QUARTAS DE FINAL – JOGO DE VOLTA

Local: Neo Química Arena, São Pauo (SP)

Data e hora: 16 de agosto de 2022, às 19h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Globo (GO e SP); SporTV 2 e Premiere (para todo o Brasil); tempo real do LANCE!; em áudio na parceria L!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

​Cássio; Fagner, Balbuena, Raul Gustavo e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Cantillo) e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

DESFALQUES: Bruno Méndez (jogou a Copa do Brasil por outro time); Maycon (fratura no segundo dedo do pés esquerdo) e Paulinho (rompimento do ligamento do joellho)

PENDURADOS: –

ATLÉTICO-GO

​Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Peglow), Wellington Rato e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho.

DESFALQUES: Camutanga, Klaus, Rhaldney, William Maranhão, Churín e Kelvin (jogaram a Copa do Brasil por outras equipes)

PENDURADOS: –

E MAIS: