Corinthians x Athletico-PR: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h30, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Em confronto direto por vaga na Copa Libertadores, as equipes entrarão em campo com dúvidas no time titular. O Timão pode mudar no setor de ataque, e o Furacão no meio.

Embalado pela vitória diante do Ceará e com boas chances de ampliar a vantagem na briga pela Liberta, o Alvinegro entra em campo com incógnita no setor ofensivo. A dúvida fica por conta de jogar ou não com Léo Natel como falso 9. Se não, Jô voltaria ao time titular. Há também a chance de Mateus Vital ocupar a vaga de Otero, que não foi tão bem contra o Vozão, na última quarta.

Já o Athletico-PR certamente terá alterações em relação ao último jogo. Richard e Léo Cittadini, suspensos, não jogam. Alvarado e Christian devem ser os substitutos Na armação, Jadson e Fernando Canesin disputam uma vaga, enquanto Renato Kayzer volta para o comando do ataque. O lateral-direito Khellven, que cumpriu suspensão, retorna, mas fica no banco de reservas.

Veja todas as informações sobre o jogo:

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 10/2/2021, às 21h30

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

​Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde acompanhar: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Araos e Otero (Mateus Vital); Léo Natel (Jô). Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Jemerson e Cazares (ambos em transição)

Dúvidas: Lucas Piton

Pendurados: Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Fagner, Gabriel, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Alvarado, Christian e Fernando Canesin (Jadson); Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Desfalques: Léo Cittadini e Richard (Ambos pelo 3º Amarelo)

Pendurados: Paulo Autuori, Zé Ivaldo, Jaime Alvarado, Erick e Abner

