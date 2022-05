Corinthians x América-MG: prováveis times, desfalques e onde assistir Equipes vão para o jogo com os seus departamentos médicos cheios

Com muitos jogadores entregues ao Departamento Médico, Corinthians e América-MG se enfrentam neste domingo (29), às 18h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.





+ GALERIA – Veja os jogadores da base que tiveram chances com VP

+ TABELA – Confira e simule os jogos do Brasileirão

E MAIS:

O Timão teve as baixas do zagueiro João Victor e Jô na última semana, que se juntarão ao meia Paulinho, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e não jogará mais essa temporada. O lateral-direito Fagner segue em transição física, após se recuperar de uma entorse no tornozelo, e completará o seu sétimo jogo fora pelo Timão.

Do lado americano, o técnico Vagner Mancini também tem uma série de desfalques. São sete atletas no DM: Germán Conti, João Paulo, Junho, Matheusiho, Índio Ramírez, Paulinho Boia e Everaldo. O último também não poderá jogar por pertencer ao Corinthians e estar emprestado ao Coelho, assim como Danilo Avelar, que está fora do confronto com o clube mineiro.

Por outro lado, o América-MG pode ter o retorno dos atacantes Pedrinho e Wellington Paulista, recuperados de lesão.

Timão e Coelho entraram em campo no último meio de semana pela Libertadores. A equipe paulista avançou às oitavas de final do torneio, mesmo empatando em casa, por 1 a 1, com o Always Ready, da Bolívia, na última quinta-feira (26). Um dia antes, os mineiros perderam para o Independiente del Valle, no Equador, por 3 a 0. O time do Independência já estava eliminado da Liberta antes mesmo da última rodada.

CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO – 8ª RODADA

​Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 28 de maio de 2022, às 18h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michel Stanislau (RS)

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Premiere (para todo o Brasil), tempo real do L! e, em áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte



CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Maycon, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes (Júnior Moraes) e Willian (Adson). Técnico: Vítor Pereira

Desfalques: Fagner (transição física), João Victor (entorse no tornozelo direito), Paulinho (ruptura do ligamento colateral do joelho esquerdo), Ruan Oliveira (transição física) e Jô (trauma na perna esquerda).

Pendurados: João Victor, Maycon e Roni

AMÉRICA-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Alê; Aloísio, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vágner Mancini.

Desfalques: Germán Conti, João Paulo, Julinho e Matheusinho (entregue ao Departamento Médico); Danilo Avelar (força contratual) Índio Ramírez (estiramento no ligamento no joelho esquerdo); Paulinho Boia (estiramento na coxa esquerda); Everaldo (lesão muscular na coxa esquerda e força contratual).



Pendurados: Patric, Éder, Rodriguinho e Índio Ramirez

E MAIS: